UNAH insiste en preservar la institucionalidad y urge a actores políticos a mantener la calma ante el escrutinio del CNE

5 de diciembre de 2025 – 2:55 PM

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) volvió a posicionarse como una de las voces moderadoras en el escenario postelectoral, al solicitar públicamente a la clase política y a la ciudadanía mantener el respeto a la institucionalidad y aguardar los resultados oficiales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente en desarrollo de la fase final del escrutinio.

El pronunciamiento, hecho a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), señala que el país atraviesa un momento decisivo que demanda serenidad, responsabilidad y un compromiso firme con la estabilidad democrática. La UNAH reiteró que los procesos electorales solo pueden consolidarse cuando los resultados son respetados por todos los actores, destacando que la aceptación de estos no solo refleja madurez política, sino que también fortalece la confianza en las instituciones.

La institución académica subrayó que la incertidumbre electoral no debe ser aprovechada para generar confrontación. Por ello, exhortó a los líderes de los partidos a elevar su comportamiento al nivel que el país necesita, evitando discursos incendiarios, mensajes polarizantes o cualquier acción que pueda desencadenar episodios de violencia política.

“En momentos de tensión, el diálogo y el respeto deben prevalecer sobre los intereses particulares”, remarca el comunicado, recordando que proteger la institucionalidad es esencial para garantizar una transición ordenada y la convivencia pacífica entre los hondureños. Insistió además en que el fortalecimiento del Estado de derecho depende de la actuación responsable de todos los sectores involucrados, incluidos los aspirantes, sus bases y las autoridades en función del escrutinio.

En su mensaje, la UNAH también dirigió una solicitud especial a la población de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, donde este domingo se repetirán las elecciones municipales. La universidad pidió a los habitantes acudir a las urnas con responsabilidad cívica y sin caer en presiones externas, provocaciones o enfrentamientos que puedan empañar el proceso.

El pronunciamiento concluye reafirmando que el país necesita calma, prudencia y confianza en los procedimientos oficiales para avanzar hacia un cierre electoral legítimo, transparente y reconocido por todos los sectores de la sociedad.