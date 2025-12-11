CNE abre el escrutinio especial que definirá al próximo presidente

El futuro político de Honduras entra en una de sus fases más decisivas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia el escrutinio especial de 2,773 actas con inconsistencias a nivel nacional, un proceso que podría determinar quién conducirá el país durante los próximos cuatro años: Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, o Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Estas actas, que representan más de medio millón de votos, se han convertido en el epicentro de la tensión electoral. Con un margen extremadamente estrecho y un ambiente político crispado, la jornada se desarrolla bajo la mirada de misiones internacionales y en medio de crecientes presiones de diversos sectores políticos.

Un margen mínimo mantiene al país expectante

Hasta el último corte del Centro de Divulgación de Resultados del CNE, con el 99.40% de actas transmitidas, la contienda presidencial es prácticamente un empate técnico:

Nasry “Tito” Asfura : 1,298,835 votos (40.52%)

Salvador Nasralla: 1,256,428 votos (39.20%)

La diferencia entre ambos asciende a apenas 42,000 sufragios, una cifra que podría cambiar tras el escrutinio especial de las actas bajo revisión. La incertidumbre ha captado la atención de la población, analistas y observadores internacionales, quienes advierten sobre la importancia de garantizar un proceso transparente que brinde legitimidad al resultado final.

¿Qué es el escrutinio especial y por qué es crucial?

El escrutinio especial consiste en la revisión detallada de actas y urnas que presentan errores, inconsistencias de conteo o irregularidades formales o de procedimiento.

La Ley Electoral establece que este mecanismo permite:

corregir errores aritméticos,

incorporar boletas que no se contabilizaron correctamente,

e incluso anular actas cuando presentan vicios graves e insubsanables.

El proceso se llevará a cabo bajo la supervisión directa del CNE, con la participación obligatoria de delegados de todos los partidos políticos y con el acompañamiento de observadores de la Unión Europea (MOE-UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ambos organismos han solicitado calma a los actores políticos, resaltando la importancia de evitar presiones indebidas sobre los resultados.

Asimismo, el CNE reiteró que, una vez finalizado este escrutinio, los partidos podrán presentar impugnaciones, aunque estas no detendrán la declaratoria de resultados.

Tensión política y movilización de colectivos de Libre

El inicio del escrutinio especial se da en un clima político convulso. La noche del martes, colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron masivamente hacia las instalaciones del CNE ubicadas en el Infop, en Tegucigalpa. Allí realizaron protestas, quema de llantas y bloquearon el bulevar Fuerzas Armadas para exigir un recuento acta por acta y voto por voto en el nivel electivo de la alcaldía del Distrito Central.

El coordinador de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, llamó públicamente a los 23 colectivos del partido a congregarse de inmediato frente al Infop. Zelaya denunció que “está en marcha un golpe electoral” y pidió “cárcel para los violadores y sus beneficiarios”, declaraciones que elevaron aún más la tensión en medio de la estrechísima disputa municipal.

En la contienda por la alcaldía de Tegucigalpa, el nacionalista Juan Diego Zelaya mantiene una ventaja mínima de 613 votos, con el 99.67% de actas escrutadas, frente al actual alcalde y candidato de Libre, Jorge Aldana.