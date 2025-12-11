Romeo Vásquez desafía a ‘Mel’ Zelaya en medio de crisis electoral y judicial”

Tegucigalpa, Honduras — En un momento de alta tensión política, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez lanzó una arremetida directa contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales, en un enfrentamiento que trasciende discursos y se entrelaza con procesos judiciales, acusaciones de corrupción y un escenario electoral marcado por reveses y polarización.

Este lunes, Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, envió un mensaje contundente a través de sus redes sociales al también expresidente y líder político de Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya: “Mel, nos vemos pronto. El poder es efímero… y el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial. La patria no se arrodilla ante ambiciones personales”, palabras que han causado revuelo en un ambiente político ya de por sí cargado de tensiones.

El contexto electoral y la postura de Zelaya

El pronunciamiento de Vásquez se produce en medio de la disputa por los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, donde el partido LIBRE, liderado por Zelaya en su papel de coordinador general, reconoció tácitamente la derrota de su candidata presidencial, Rixi Moncada, lejos de alcanzar el triunfo esperado.

Zelaya instó públicamente a sus seguidores a mantener “la lucha” hasta que el conteo de actas se complete, con la intención de reivindicar lo que considera una voluntad popular no reflejada por los organismos oficiales del proceso electoral. Su postura ha sido interpretada como un llamado a no aceptar pasivamente los resultados preliminares, aunque varios analistas políticos lo han visto como un ajuste táctico ante resultados adversos.

El exgeneral ha lanzado acusaciones severas contra Zelaya y su entorno, señalando supuestos vínculos con el narcotráfico y ataques a la institucionalidad. En publicaciones anteriores, Vásquez incluso afirmó que Manuel Zelaya habría tenido reuniones con narcotraficantes para “convertir al país en un trampolín del narcotráfico”, acusaciones que han disparado aún más la tensión entre las partes y han polarizado a sectores de la opinión pública.

¿Qué dice Zelaya frente a las acusaciones?

Desde el entorno de Zelaya, la respuesta a esta oleada de señalamientos ha sido firme: niegan cualquier encuentro ilícito con grupos narcotraficantes y califican los señalamientos del general como intentos desesperados por desviar la atención de sus propios problemas legales y de su situación actual como prófugo. Además, Zelaya ha pedido a la justicia que actúe con independencia y respeto al debido proceso, defendiendo que cualquier conflicto debe dirimirse dentro de la institucionalidad hondureña.

Repercusiones en la estabilidad política

Este choque no es un simple intercambio de declaraciones: pone de manifiesto profundas fracturas dentro del tejido político hondureño. Por un lado, Vásquez representa a un sector que reivindica el orden constitucional tradicional y acusa a la izquierda de querer imponer agendas ideológicas ajenas a la idiosincrasia nacional. Por el otro, Zelaya encarna una corriente de transformación política que apela a la movilización popular y a no aceptar resultados que considera injustos.

Sectores independientes advierten que este tipo de enfrentamientos, si no se canalizan mediante diálogo y mecanismos institucionales, podrían tensar aún más un proceso electoral ya calificado como histórico por su ajustada competencia entre partidos y la extendida incertidumbre sobre los resultados finales.