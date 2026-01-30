Comisionado Leandro Osorio,advierte riesgos de militarizar la Seguridad y pide un policía de carrera al frente del ministerio

30 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.– El comisionado general en condición de retiro, Leandro Osorio, manifestó su preocupación por la situación actual de la seguridad pública en el país y sostuvo que el próximo titular de la Secretaría de Seguridad debe ser un policía retirado con amplia trayectoria dentro de la institución, y no un militar, para garantizar avances reales en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Osorio lamentó el momento que atraviesa la Policía Nacional y señaló que la ciudadanía espera un liderazgo con experiencia probada, conocimiento técnico y capacidad operativa. En ese sentido, enfatizó que el futuro ministro debe ser un policía de carrera con más de 35 años de servicio, conocedor de todas las áreas estratégicas relacionadas con la prevención, investigación e inteligencia criminal.

“Lo que el país necesita es un expolicía con dominio de las distintas áreas temáticas de la seguridad pública, alguien que conozca la institución desde la base hasta los niveles más altos”, expresó el exjerarca policial, al tiempo que recalcó que cualquier nombramiento debe basarse en una evaluación seria del currículum de los aspirantes y no en decisiones improvisadas.

Sobre las versiones que lo colocan como posible candidato para asumir el cargo, Osorio se mostró agradecido, aunque aclaró que la decisión final recae en el Poder Ejecutivo. “Estar en el radar es un privilegio y un honor. Combatir el crimen organizado desde la Secretaría de Estado es una gran responsabilidad, pero la última palabra la tiene el presidente. Agradezco a quienes han considerado mi nombre”, afirmó.

Riesgo de conflictos internos

El comisionado retirado advirtió que designar a un militar como ministro de Seguridad podría generar fricciones internas y retrocesos en los avances logrados. Según explicó, aceptar un cargo sin la preparación adecuada representa una forma de corrupción que termina afectando directamente a la institucionalidad.

“Si llega un ministro que no entiende cómo funciona la Policía Nacional, se generan conflictos internos y se debilita la seguridad pública. Los militares tienden a rodearse de otros militares para tomar decisiones que no corresponden a la lógica policial, y eso no debe ocurrir”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que dentro de la Policía Nacional no existe aceptación hacia la idea de que un militar dirija la Secretaría de Seguridad, del mismo modo que las Fuerzas Armadas no permitirían que un policía retirado encabezara el Ministerio de Defensa.

“En la Policía nunca nos ha gustado que nombren a un militar como ministro de Seguridad, y estoy seguro de que en las Fuerzas Armadas jamás aceptarían a un general retirado de la Policía como ministro de Defensa”, subrayó.

Perfil que exige la seguridad del país

Osorio detalló que el próximo ministro debe reunir características clave, entre ellas experiencia en investigación criminal, amplio conocimiento en prevención, inteligencia y contrainteligencia, capacidad para enfrentar la extorsión y, sobre todo, contar con respeto y liderazgo dentro de la estructura policial, desde los rangos más bajos hasta los más altos.

Finalmente, insistió en que quien asuma la cartera de Seguridad no puede darse el lujo de un periodo de adaptación. “El nuevo ministro debe llegar a dar resultados desde el primer día. No se puede improvisar trayendo personal sin conocimiento en seguridad pública. Ya hemos visto cómo oficiales del ejército al frente de la seguridad han provocado retrocesos”, concluyó.