Energía, agua, telecomunicaciones y tributos municipales entran en el listado de beneficios para adultos

La reforma a la Ley de Protección al Adulto Mayor establece descuentos obligatorios en servicios básicos e impuestos desde el 19 de enero de 2026.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó sobre la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, contenida en el Decreto Legislativo No. 45-2025, que rige desde el 19 de enero de 2026 tras su publicación en La Gaceta.

La reforma fortalece los derechos económicos y sociales de las personas adultas mayores en Honduras y obliga a empresas públicas, privadas y de capital mixto a aplicar descuentos del 25 % para la tercera edad y del 35 % para la cuarta edad en servicios básicos e impuestos específicos.

El decreto fija beneficios directos en los siguientes rubros:

Energía eléctrica: descuento del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad, sin importar si el servicio lo presta una empresa pública, privada o mixta.

descuento del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad, sin importar si el servicio lo presta una empresa pública, privada o mixta. Servicios de comunicación: aplica a telefonía fija, móvil, internet y servicios similares, con los mismos porcentajes de descuento.

aplica a telefonía fija, móvil, internet y servicios similares, con los mismos porcentajes de descuento. Consumo de agua potable: descuento del 25 % y 35 % según la edad del beneficiario, en cualquier monto mensual.

descuento del 25 % y 35 % según la edad del beneficiario, en cualquier monto mensual. Televisión por cable: reducción del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad sobre el total de la factura.

reducción del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad sobre el total de la factura. Impuesto sobre bienes inmuebles: descuento del 25 % y 35 % siempre que el recibo esté a nombre del titular del inmueble, que el beneficiario habite la vivienda y que esta funcione como su domicilio.

descuento del 25 % y 35 % siempre que el recibo esté a nombre del titular del inmueble, que el beneficiario habite la vivienda y que esta funcione como su domicilio. Impuesto de salida por servicios aeroportuarios: descuento del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad.

Adultos mayores pueden denunciar a empresas que no respeten los descuentos

El Cohep recordó que las personas adultas mayores y jubiladas pueden denunciar incumplimientos del decreto mediante la línea telefónica 114, en las oficinas físicas correspondientes y a través de medios digitales y redes sociales oficiales habilitados para ese fin.

La reforma asigna a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor la responsabilidad de conocer y resolver las denuncias relacionadas con la aplicación de estos beneficios.

Con esta normativa, el Estado busca garantizar reglas claras para la aplicación y supervisión de los descuentos. Así, asegurar el acceso efectivo de los adultos mayores y jubilados a servicios esenciales.

¿A qué edades corresponden la tercera y la cuarta edad según la ley?

La tercera edad incluye a ciudadanos de 60 a 79 años, quienes acceden a un descuento del 25 % en los servicios e impuestos establecidos.

La cuarta edad corresponde a personas de 80 años en adelante, quienes reciben un descuento del 35 %, según lo dispuesto en la reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados.