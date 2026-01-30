Energía, agua, telecomunicaciones y tributos municipales entran en el listado de beneficios para adultos
La reforma a la Ley de Protección al Adulto Mayor establece descuentos obligatorios en servicios básicos e impuestos desde el 19 de enero de 2026.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó sobre la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, contenida en el Decreto Legislativo No. 45-2025, que rige desde el 19 de enero de 2026 tras su publicación en La Gaceta.
La reforma fortalece los derechos económicos y sociales de las personas adultas mayores en Honduras y obliga a empresas públicas, privadas y de capital mixto a aplicar descuentos del 25 % para la tercera edad y del 35 % para la cuarta edad en servicios básicos e impuestos específicos.
El decreto fija beneficios directos en los siguientes rubros:
- Energía eléctrica: descuento del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad, sin importar si el servicio lo presta una empresa pública, privada o mixta.
- Servicios de comunicación: aplica a telefonía fija, móvil, internet y servicios similares, con los mismos porcentajes de descuento.
- Consumo de agua potable: descuento del 25 % y 35 % según la edad del beneficiario, en cualquier monto mensual.
- Televisión por cable: reducción del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad sobre el total de la factura.
- Impuesto sobre bienes inmuebles: descuento del 25 % y 35 % siempre que el recibo esté a nombre del titular del inmueble, que el beneficiario habite la vivienda y que esta funcione como su domicilio.
- Impuesto de salida por servicios aeroportuarios: descuento del 25 % para la tercera edad y 35 % para la cuarta edad.
Adultos mayores pueden denunciar a empresas que no respeten los descuentos
El Cohep recordó que las personas adultas mayores y jubiladas pueden denunciar incumplimientos del decreto mediante la línea telefónica 114, en las oficinas físicas correspondientes y a través de medios digitales y redes sociales oficiales habilitados para ese fin.
La reforma asigna a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor la responsabilidad de conocer y resolver las denuncias relacionadas con la aplicación de estos beneficios.
Con esta normativa, el Estado busca garantizar reglas claras para la aplicación y supervisión de los descuentos. Así, asegurar el acceso efectivo de los adultos mayores y jubilados a servicios esenciales.
¿A qué edades corresponden la tercera y la cuarta edad según la ley?
La tercera edad incluye a ciudadanos de 60 a 79 años, quienes acceden a un descuento del 25 % en los servicios e impuestos establecidos.
La cuarta edad corresponde a personas de 80 años en adelante, quienes reciben un descuento del 35 %, según lo dispuesto en la reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados.