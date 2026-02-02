Colegio Médico anuncia recursos legales por presunto “abuso de poder” de la exministra Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) informó este lunes que llevará a cabo acciones legales en contra de la exministra de Salud, Carla Paredes, al considerar que su reciente nombramiento en una plaza médica constituye un abuso de poder y una injusticia para el gremio profesional.

La decisión fue anunciada por Samuel Santos, presidente del CMH, quien expresó su rechazo ante la aprobación del nombramiento de Paredes como médico general en el Hospital de San Lorenzo, Valle, un cargo que se le adjudicó mediante el Acuerdo 76-54-2025, emitido cuatro meses antes de que concluyera el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Según Santos, estas acciones son una afrenta directa a los esfuerzos que el gremio ha realizado en los últimos años para mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos del país. “El Colegio Médico no va a dejar pasar este tipo de situaciones”, afirmó, subrayando que el nombramiento se dio en un contexto donde los médicos hondureños han luchado por mejores sueldos y condiciones.

El dirigente gremial recordó que durante las recientes movilizaciones médicas, el propio CMH enfrentó señalamientos de parte de la ministra Paredes, quien en varias ocasiones calificó las protestas y asambleas informativas como presiones o extorsiones hacia las autoridades. “Hicimos asambleas informativas para exigir mejoras y nos dijeron de todo, hasta que éramos extorsionadores”, puntualizó Santos en alusión a las duras declaraciones de la exfuncionaria en distintos momentos del conflicto.

Además, Santos criticó el contraste entre el salario mensual que percibirá Paredes, alrededor de 105,200 lempiras, comparado con el promedio de 36,000 lempiras que reciben los médicos de guardia en el sistema de salud pública. “El trabajo médico no puede ser por colores políticos”, señaló el presidente del CMH, enfatizando que la defensa del gremio trasciende cualquier afiliación partidaria.

El Colegio Médico ha denunciado en repetidas ocasiones problemas de malas prácticas, incumplimiento de acuerdos y tensiones con la Secretaría de Salud, liderada por Paredes hasta su salida del cargo. Aunque el diálogo entre ambas partes ha sido intermitente, las tensiones han marcado las relaciones institucionales, desde acusaciones cruzadas hasta exigencias de respeto profesional por parte del CMH.

Con este paso, el CMH busca no solo impugnar el nombramiento de la exministra, sino también enviar un mensaje de defensa institucional en favor de los derechos y condiciones de todos los médicos hondureños.