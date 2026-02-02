Planilla estatal creció casi L 20 mil millones durante cuatro años de gobierno de Libre

2 de febrero de 2026 – 8:30 AM

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló que la planilla estatal registró un incremento cercano a los 20 mil millones de lempiras durante los últimos cuatro años de administración del partido Libertad y Refundación (Libre), reflejando un crecimiento significativo del empleo público y su impacto en el gasto del Estado.

Hércules explicó que, al asumir la titularidad de la Secretaría de Finanzas (Sefin), encontró una institución con una sólida base técnica y con personal de amplia experiencia, lo que —según dijo— garantiza el funcionamiento adecuado de una dependencia con más de 200 años de historia.

No obstante, reconoció que la secretaría no escapa a la realidad de otras instituciones públicas, donde existe una sobrecarga de personal que ha presionado las finanzas públicas.

“El crecimiento de la planilla en los últimos cuatro años ha sido considerable y representa un reto importante para la sostenibilidad fiscal del país”, señaló el funcionario, al detallar que el aumento acumulado ronda los L 20 mil millones.

Ante este escenario, el ministro anunció que se realizará una evaluación integral del personal, basada en criterios de meritocracia, capacidad y desempeño, con el objetivo de fortalecer la eficiencia institucional.

“Entes técnicos como la Secretaría de Finanzas y el Banco Central no pueden mantener personal que no aporte al cumplimiento de los objetivos institucionales”, advirtió Hércules.

Asimismo, informó que ya conformó un equipo de alto nivel técnico para áreas estratégicas de la institución, entre ellos Lilian Rivera en la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública; Roberto Chang como viceministro de Presupuesto; y Suyapa Irías en la Secretaría General.

Según el titular de Finanzas, estos nombramientos buscan garantizar una gestión financiera eficiente, transparente y orientada a resultados, en beneficio del país.