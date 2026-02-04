Maquilas extranjeras evalúan instalarse en el norte de Honduras, informa la CCIC

Tegucigalpa, Honduras – 4 de febrero de 2026.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, confirmó que varias maquilas extranjeras se encuentran en proceso de negociación para establecer operaciones en el norte del país, lo que representa una señal alentadora para la economía nacional.

Qubain señaló que, aunque no se pueden revelar los nombres de las empresas debido a la confidencialidad que exige el proceso, se trata de industrias con interés concreto en ingresar al mercado hondureño. Afirmó que estas negociaciones reflejan un panorama favorable para la inversión privada de cara a 2026.

El titular de la CCIC destacó que desde el sector empresarial se percibe un mejor clima de inversión, respaldado por señales de seguridad jurídica y estabilidad que, según dijo, están siendo transmitidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Finalmente, Qubain subrayó que la llegada de nuevas maquilas, así como la expansión de las ya existentes, podría traducirse en la generación de miles de empleos formales, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo económico del país.