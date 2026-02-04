Jorge Cálix acusa a diputados reelectos de Libre de recibir fondos públicos de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras — El diputado Jorge Luis Cálix Espinal aseguró este miércoles que todos los legisladores reelectos del partido Libertad y Refundación (Libre) habrían recibido fondos públicos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras instituciones estatales, en lo que calificó como un uso irregular de los recursos del Estado.

Durante una breve declaración, Cálix, quien recientemente asumió su cargo como diputado propietario por el Partido Liberal tras su salida de Libre, instó a que se abra una investigación “amplia y sin selectividad” sobre estas supuestas transferencias de dinero a congresistas que buscan su reelección.

La acusación se produce en medio del escándalo que ha rodeado a la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, por un presunto desvío de fondos públicos con fines políticos. El caso, conocido mediáticamente como el “Chequesol”, incluiría la entrega de cheques sin respaldo legal a activistas y simpatizantes en departamentos como Copán, lo que ha generado investigaciones de múltiples entes públicos.

En junio de 2025, Cardona renunció a su cargo como titular de Sedesol tras revelaciones de irregularidades en la entrega de al menos L81.6 millones provenientes de esa institución, montos que habrían sido gestionados por varios diputados, en su mayoría de Libre, según listados oficiales.

Organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han denunciado que cheques sin firmas y beneficiarios inexistentes habrían alimentado una estructura política para favorecer al partido oficialista, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público a iniciar auditorías y citaciones.

Aunque Cuéllar fue señalada como una de las principales involucradas en la distribución de fondos estatales, hasta la fecha continúa en funciones legislativas y mantiene actividad política. Por su parte, las autoridades han señalado que la investigación seguirá su curso para determinar responsabilidades concretas.