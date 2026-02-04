Mel Zelaya niega vínculos con el caso Sedesol y con el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras — El expresidente y actual coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya Rosales, rechazó categórica y públicamente cualquier relación con el escándalo de corrupción conocido como caso Sedesol y las acusaciones que lo han vinculado, incluso de manera mediática, con actividades del narcotráfico.

En una declaración difundida en sus redes sociales este 4 de febrero de 2026, Zelaya afirmó que en sus 72 años de vida “no ha cometido ilícitos ni tiene dinero proveniente del narcotráfico”, y advirtió que quienes sugieren lo contrario lo hacen con “intereses mezquinos”. Además, subrayó que no tiene “absolutamente ninguna vinculación” con presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni en otras dependencias del Estado hondureño.

El exmandatario también defendió su trayectoria política y moral, diciendo que ha mantenido un firme compromiso con sus ideales políticos pese a las críticas y ataques difundidos en redes sociales o medios tradicionales. Según Zelaya, estas acusaciones formarían parte de una campaña más amplia de sectores opositores para menoscabar su reputación.

Sobre la investigación que ha derivado en la orden de captura en contra del exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, Zelaya sostuvo que no ha promovido ni conspirado para su detención, insistiendo en el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de todos los implicados.

Las declaraciones de Zelaya se dan en medio de un proceso judicial que ha generado gran atención pública, en el cual el Ministerio Público ha vinculado a exfuncionarios y figuras políticas con el presunto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales. Entre los acusados, además de Cardona, figura la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, contra quien también se han activado alertas migratorias para impedir su salida del país.

Cardona, por su parte, ha manifestado que está listo para enfrentar la justicia de manera voluntaria, negando los cargos y asegurando su inocencia, mientras que las autoridades judiciales han trasladado a varios implicados a audiencia de declaración de imputados en la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, ha respaldado las acciones judiciales y afirmó que se hará justicia sin importar el rango o el nombre de quien pueda estar involucrado en el caso de corrupción denominado “Chequesol”.