MP pide detención judicial y suspensión del cargo para la diputada Isis Cuéllar por caso Sedesol

Tegucigalpa.– El Ministerio Público (MP) solicitó ante las autoridades judiciales la detención judicial y la suspensión inmediata del cargo de la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como Sedesol o “Chequesol”.

La petición fue confirmada por el portavoz del MP, Carlos Silva, quien indicó que la solicitud se sustenta en la gravedad de los delitos imputados, que incluyen 67 hechos de fraude en perjuicio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Estado hondureño, con un monto que supera los seis millones de lempiras.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los fondos estaban destinados a proyectos de desarrollo económico y social en el departamento de Copán, pero habrían sido desviados mediante un esquema en el que figuran la diputada Cuéllar, el exministro de Sedesol José Carlos Cardona, así como otros exfuncionarios y colaboradores.

El requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la condición de diputada en funciones de Cuéllar, por lo que el caso debe ser conocido por un juez natural.

Aunque previamente se había emitido una orden de captura, la legisladora se presentó de forma voluntaria este jueves 5 de febrero ante la CSJ para comparecer a la audiencia de declaración de imputado, junto a otros dos señalados en el expediente.

Las autoridades judiciales analizarán la solicitud del Ministerio Público y definirán las medidas cautelares correspondientes conforme al debido proceso. La audiencia inicial fue programada para este viernes, cuando se evacuarán las pruebas documentales, testificales y periciales presentadas por la Fiscalía y las defensas.