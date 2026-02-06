Isis Cuéllar sale de la CSJ suspendida y bajo arresto domiciliario

Tegucigalpa, Honduras – La diputada Isis Cuéllar, representante del departamento de Copán por el partido Libertad y Refundación (Libre), se presentó este jueves 5 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en calidad de imputada por presunto fraude en un esquema de corrupción relacionado con la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Cuéllar arribó a la audiencia de declaración con un tono desafiante y aseguró a los medios que es inocente y que cada centavo de los fondos que gestionó está avalado con documentación. También dedicó palabras al expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien calificó como “mi presidente eterno”.

Tras la audiencia, el juez dictó arresto domiciliario para la parlamentaria, quien ahora deberá esperar en su residencia el desarrollo de las etapas procesales, incluido su comparendo en la audiencia inicial programada para este viernes 6 de febrero a las 9:00 a.m. Asimismo, fue suspendida temporalmente de su cargo como diputada y se le prohibió abandonar el país o presentarse al Congreso Nacional.

La Fiscalía acusa a Cuéllar y a otros 11 implicados —entre ellos funcionarios y exfuncionarios de Sedesol como Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar— por 67 delitos de fraude relacionados con el desvío de más de seis millones de lempiras destinados a programas de asistencia social.

El caso se origina en un esquema irregular de manejo de fondos que, según las investigaciones, permitió la aprobación de solicitudes sin cumplir los requisitos reglamentarios y la simulación de documentación para justificar los desembolsos.

Mientras la diputada se defiende en libertad desde su hogar, el proceso judicial contra ella y sus coimputados continúa su curso en los tribunales hondureños.