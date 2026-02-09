1.6 millones de lempiras en pago de viajes y viáticos para empleados de Arsa y SAG) en el 2025

Un total de 1.6 millones de lempiras fueron destinados al pago de viajes y viáticos para empleados de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el año 2025, según información relacionada con desplazamientos oficiales efectuados hacia países de Sudamérica.

De acuerdo con los datos disponibles, cerca de 20 funcionarios realizaron misiones internacionales entre los últimos meses del año, específicamente a Chile, Ecuador y Brasil. El objetivo principal de estas giras fue recibir asistencia técnica y conocer de primera mano el funcionamiento de los laboratorios de control de calidad en esas naciones.

Las autoridades justificaron los viajes como parte de un proceso de fortalecimiento institucional, orientado a mejorar los estándares técnicos y los mecanismos de verificación sanitaria en Honduras. En ese sentido, los funcionarios participantes habrían sostenido reuniones con equipos especializados, recorrido instalaciones de laboratorios estatales y privados, y recibido capacitaciones relacionadas con protocolos de análisis, certificaciones internacionales y procesos de vigilancia sanitaria.

Según lo argumentado por las instituciones involucradas, la experiencia permitió observar modelos de gestión considerados avanzados en materia de control de calidad de alimentos, medicamentos, insumos agropecuarios y otros productos regulados. Tanto Arsa como la SAG tienen entre sus responsabilidades la supervisión técnica y sanitaria de bienes que impactan directamente en la salud pública y en la producción nacional, por lo que la actualización de conocimientos fue presentada como una inversión estratégica.

Sin embargo, el monto invertido ha generado cuestionamientos en distintos sectores, tomando en cuenta el contexto económico del país y las demandas presupuestarias que enfrentan múltiples dependencias estatales. El gasto, que supera los 1.6 millones de lempiras, incluye boletos aéreos, hospedaje, alimentación y viáticos asignados a los casi 20 funcionarios que participaron en las visitas técnicas.

Algunos analistas señalan que este tipo de misiones internacionales deben ir acompañadas de resultados concretos y medibles, tales como la implementación de nuevas metodologías, mejoras verificables en los laboratorios nacionales o la obtención de certificaciones que respalden la calidad de los procesos hondureños. De lo contrario, advierten, la inversión podría ser percibida como un gasto oneroso sin impacto tangible.

Por su parte, desde el ámbito institucional se ha insistido en que la cooperación técnica internacional es clave para modernizar los sistemas de control de calidad, especialmente en un entorno global donde los estándares sanitarios son cada vez más exigentes. La adopción de buenas prácticas observadas en Chile, Ecuador y Brasil podría contribuir a elevar la competitividad de los productos hondureños en mercados internacionales y a fortalecer la confianza de los consumidores.

En el caso de Arsa, la supervisión de medicamentos, alimentos procesados, cosméticos y otros productos regulados demanda infraestructura y personal capacitado que garantice procesos confiables. Mientras tanto, la SAG mantiene bajo su competencia el control sanitario agropecuario, inspecciones fitosanitarias y análisis vinculados a la producción agrícola y ganadera.

Las giras técnicas se desarrollaron en la recta final de 2025, periodo en el que se concentraron las visitas a los tres países sudamericanos. Aunque no se ha detallado públicamente el desglose individual de los viáticos asignados a cada funcionario, el monto global asciende a más de L1.6 millones.

El tema reabre el debate sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de transparentar no solo los costos, sino también los beneficios derivados de este tipo de capacitaciones internacionales. Diversos sectores coinciden en que la modernización de los laboratorios nacionales es una meta prioritaria, pero subrayan que toda inversión debe traducirse en mejoras visibles para la ciudadanía.

Mientras tanto, la expectativa gira en torno a los resultados que puedan derivarse de las experiencias adquiridas en Chile, Ecuador y Brasil, y si estas misiones técnicas lograrán fortalecer efectivamente los sistemas de control de calidad que operan bajo la responsabilidad de Arsa y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.