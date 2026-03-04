Hugo Maldonado arremete contra Marlon Ochoa y lo acusa de victimizarse en medio de crisis institucional

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, lanzó duras críticas contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, tras sus recientes declaraciones públicas en las que aseguró sentirse amenazado y en riesgo por la coyuntura política que atraviesa el país.

En un mensaje directo y sin rodeos, Maldonado cuestionó la postura asumida por el funcionario electoral y lo acusó de intentar colocarse como víctima en un contexto que, según el defensor de derechos humanos, es consecuencia de decisiones y actuaciones previas dentro del órgano electoral.

“Señor consejero del CNE (Marlon Ochoa): después de escucharlo en sus declaraciones de protesta porque según usted está amenazado, lo que usted se dio cuenta es que también es un barco a la deriva, al igual que (José Carlos) Cardona. Ahora se sienten huérfanos de su propia maldad, nada les salió bien”, expresó Maldonado, en un señalamiento que ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales.

Cuestionamientos a la narrativa de amenaza

Las declaraciones de Ochoa, en las que manifestó sentirse bajo amenaza en medio de la tensión política y electoral, fueron interpretadas por el presidente del Codeh como un intento de desviar la atención sobre responsabilidades institucionales. Maldonado sostuvo que quienes ejercen cargos de alta investidura pública deben asumir las consecuencias de sus decisiones y no recurrir a discursos que, a su juicio, buscan generar simpatía o protección política.

El defensor enfatizó que el país atraviesa un momento delicado en materia democrática, por lo que consideró inapropiado que miembros de órganos clave como el CNE trasladen el debate hacia conflictos personales o alegatos de persecución sin presentar pruebas contundentes ante las autoridades competentes.

“Cuando se está en una institución tan sensible como el Consejo Nacional Electoral, lo que se espera es firmeza, transparencia y responsabilidad. No se puede jugar con la estabilidad democrática y luego alegar persecución cuando el escenario se torna adverso”, indicó Maldonado.

Señalamientos que alcanzan a José Carlos Cardona

En su pronunciamiento, Maldonado también mencionó a José Carlos Cardona, a quien comparó con Ochoa al afirmar que ambos “son barcos a la deriva”. Aunque no profundizó en detalles específicos sobre Cardona, el mensaje dejó entrever que, a criterio del presidente del Codeh, existe una cadena de decisiones políticas que han debilitado la confianza ciudadana en algunas instituciones.

El señalamiento público se suma a una serie de confrontaciones verbales que han marcado el debate político reciente, particularmente en torno al funcionamiento del CNE y la credibilidad de sus autoridades.

Llamado a la responsabilidad institucional

Más allá del tono crítico, Maldonado sostuvo que el momento exige mesura y respeto al marco legal. Reiteró que cualquier funcionario que se considere amenazado debe acudir a los mecanismos de protección y denuncia establecidos por la ley, en lugar de limitarse a declaraciones mediáticas.

“El país necesita estabilidad, no más confrontación. Si existe una amenaza real, que se presente ante el Ministerio Público y que se investigue. Pero no podemos convertir la institucionalidad en un escenario de confrontaciones personales”, subrayó.

El presidente del Codeh también recordó que la democracia hondureña ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años y que la ciudadanía demanda mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos públicos.

Reacciones y contexto

Las palabras de Maldonado se producen en un contexto de alta tensión política, donde diferentes actores han intercambiado acusaciones sobre supuestas irregularidades, presiones y maniobras dentro de las instituciones del Estado.

Hasta el momento, el consejero Marlon Ochoa no ha respondido directamente a los señalamientos del titular del Codeh. Sin embargo, sus declaraciones previas sobre sentirse amenazado continúan generando debate en la opinión pública.

Organizaciones de sociedad civil han insistido en que cualquier denuncia debe ser investigada con seriedad, pero también han llamado a evitar discursos que profundicen la polarización. Analistas coinciden en que este tipo de enfrentamientos públicos refleja la fragilidad del clima político y la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo institucional.

En medio de este escenario, el Codeh reiteró su compromiso de vigilar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del Estado de derecho, mientras que sectores ciudadanos demandan claridad y responsabilidad a quienes conducen procesos clave para la democracia hondureña.