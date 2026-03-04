María Antonieta Mejía arremete contra Ochoa y exige juicio político por crisis en el CNE

La designada presidencial María Antonieta Mejía lanzó duras críticas contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a quien responsabilizó de haber puesto en riesgo la estabilidad democrática del país en medio de la tensión generada por el proceso electoral.

Las declaraciones de Mejía se producen en un contexto de creciente confrontación política alrededor del desempeño del CNE y de las decisiones adoptadas por algunos de sus miembros. La funcionaria no escatimó en calificativos al referirse a Ochoa, señalando que su conducta ha sido perjudicial para la institucionalidad democrática.

“Agudeza: el pirómano que jugó con fuego con nuestra frágil democracia y puso en riesgo el proceso electoral hoy se presenta como víctima. La democracia no es un juego de conveniencia. Lo que corresponde es asumir responsabilidades y enfrentar un juicio político. Aquí no cabe recurso de inconstitucionalidad”, expresó Mejía en un pronunciamiento público.

Señalamientos directos

La designada presidencial sostuvo que las acciones impulsadas por el consejero del CNE no solo generaron incertidumbre en el proceso electoral, sino que también provocaron desconfianza en la ciudadanía respecto a la transparencia y legalidad de los procedimientos.

Según Mejía, el momento exige coherencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos. En su postura, insistió en que quienes ocupan cargos de alta relevancia deben estar dispuestos a rendir cuentas cuando sus decisiones afectan el orden democrático.

Las palabras de la funcionaria dejan claro que, a su juicio, no procede la interposición de recursos legales para evadir un eventual proceso político. “Aquí no cabe recurso de inconstitucionalidad”, subrayó, en alusión a la posibilidad de que Ochoa recurra a instancias judiciales para frenar cualquier intento de juicio político en su contra.

Debate sobre el juicio político

El llamado a un juicio político contra el consejero del CNE abre nuevamente el debate sobre la aplicación de este mecanismo en Honduras y sus alcances legales. Diversos sectores han discutido en los últimos meses la pertinencia de utilizar esta figura para evaluar la conducta de altos funcionarios cuando se considera que han vulnerado principios constitucionales o afectado el interés público.

Para Mejía, el caso amerita una revisión profunda y un proceso formal que permita esclarecer responsabilidades. Afirmó que la democracia no puede ser utilizada como herramienta de cálculo político ni convertirse en escenario de confrontaciones que pongan en entredicho la voluntad popular.

Polarización y tensión institucional

El cruce de declaraciones refleja el nivel de polarización que rodea al órgano electoral. Mientras algunos sectores respaldan las actuaciones de Ochoa y consideran que sus decisiones están amparadas por la ley, otros sostienen que sus posturas han exacerbado la crisis y debilitado la confianza en el sistema.

En este escenario, la exigencia de juicio político podría intensificar la confrontación entre actores políticos y trasladar la disputa al ámbito legislativo y judicial.

Por ahora, el consejero Marlon Ochoa no ha emitido una respuesta directa a las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía, pero el debate sobre la responsabilidad política y la defensa de la institucionalidad democrática continúa escalando en el país.

La controversia evidencia que el proceso electoral no solo se disputa en las urnas, sino también en el terreno político y jurídico, donde cada declaración y cada acción tienen impacto en la estabilidad democrática de Honduras.