Carlos Zelaya padecería presuntamente cáncer de laringe.

De acuerdo con información que ha trascendido recientemente, el dirigente político padecería presuntamente cáncer de laringe, una enfermedad que ya estaría afectando de manera notable su capacidad para hablar y escuchar.

Aunque hasta el momento no existe un informe oficial público que confirme el diagnóstico ni se han divulgado detalles específicos sobre los tratamientos que estaría recibiendo, la situación ha comenzado a circular con insistencia en el ámbito político nacional.

Especialistas en salud explican que el cáncer de laringe es una enfermedad que afecta la parte de la garganta donde se encuentran las cuerdas vocales, lo que puede provocar cambios en la voz, dificultad para hablar, molestias al tragar e incluso problemas auditivos en algunos casos avanzados.

De acuerdo con expertos, esta enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia en personas que tienen antecedentes prolongados de consumo de tabaco o alcohol, aunque también puede estar asociada a otros factores de riesgo como la exposición a ciertas sustancias específicas.

En meses recientes, el dirigente fue mencionado en una controversia que generó amplio debate público tras la difusión de un video en el que aparece presuntamente dialogando con supuestos narcotraficantes, material que provocó fuertes reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país.

Aunque las autoridades no han dado a conocer conclusiones definitivas sobre ese episodio, la polémica contribuyó a mantener el nombre del exfuncionario en el centro del debate nacional.

Entretanto, la noticia ha generado diversas reacciones entre simpatizantes, adversarios políticos y observadores de la vida pública hondureña, quienes siguen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud.