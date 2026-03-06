Impulsan iniciativa para establecer normas éticas que regulen el comportamiento de diputados hondureños

Tegucigalpa, Honduras.– En medio de cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos legisladores durante las sesiones del Congreso Nacional, el diputado liberal Carlos Umaña presentó un proyecto de ley orientado a crear un Código de Ética para los diputados y diputadas, con el propósito de regular su conducta tanto dentro como fuera del hemiciclo legislativo.

La propuesta fue presentada ante el pleno del Congreso Nacional de Honduras con el objetivo de establecer normas claras que orienten el comportamiento de los parlamentarios y fortalezcan la imagen institucional de uno de los poderes del Estado. Según explicó el propio legislador, la iniciativa surge ante diversos episodios recientes que han sido criticados por la ciudadanía debido a actitudes consideradas inapropiadas durante las sesiones legislativas.

Una propuesta para elevar el respeto en el hemiciclo

De acuerdo con Umaña, el proyecto plantea la creación de un Código de Ética que obligue a los diputados a mantener un comportamiento respetuoso y acorde con la investidura del cargo, no solo dentro de las instalaciones del Congreso, sino también en su vida pública fuera de la institución.

El parlamentario señaló que durante varias sesiones legislativas se han presentado situaciones que incluyen insultos, lenguaje inapropiado y faltas de respeto entre legisladores, lo que, a su juicio, deteriora la imagen del Congreso ante la población hondureña.

“Tristemente vemos que seguimos haciendo sesiones donde hay malas palabras y la gente se falta el respeto”, expresó Umaña al justificar la necesidad de establecer reglas claras que orienten el comportamiento de los legisladores.

El diputado también sostuvo que quienes ocupan un cargo de representación popular deben convertirse en ejemplo de respeto, tolerancia y responsabilidad, ya que sus actuaciones tienen un impacto directo en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema democrático.

Elaboración del proyecto

La iniciativa fue elaborada por Umaña en conjunto con la abogada y exdiputada Fátima Mena, quien además es presidenta del Partido Salvador de Honduras. Ambos coincidieron en que el Congreso necesita herramientas institucionales que permitan mejorar la conducta parlamentaria y garantizar un ambiente de debate respetuoso.

Según explicó el legislador, la propuesta pretende evitar que el Congreso sea percibido como un escenario de confrontaciones improductivas o espectáculos políticos que restan seriedad a la labor legislativa.

Posibles sanciones disciplinarias

El proyecto de Código de Ética contempla la creación de un régimen de sanciones para los diputados que incumplan las normas establecidas. Entre las medidas disciplinarias que podrían aplicarse figuran:

Llamados de atención verbales.

Amonestaciones por escrito.

Sanciones formales impuestas por la Comisión de Ética y Transparencia.

Suspensión del cargo en casos de faltas graves.

Estas medidas buscarían garantizar que los diputados mantengan una conducta adecuada durante el ejercicio de sus funciones, reforzando el principio de responsabilidad pública.

Además, la iniciativa plantea que el respeto institucional también se refleje en aspectos como la forma de dirigirse a otros legisladores, el comportamiento durante las sesiones y la presentación personal, elementos que, según Umaña, forman parte del decoro que debe caracterizar a quienes integran el poder legislativo.

Contexto político

El Congreso hondureño ha sido escenario de fuertes debates y confrontaciones políticas en los últimos años, en un contexto de alta polarización entre bancadas partidarias. En este escenario, varios sectores han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos que promuevan la institucionalidad y el respeto dentro del parlamento.

La iniciativa impulsada por Carlos Umaña abre ahora la posibilidad de iniciar un debate legislativo sobre la conducta ética de los representantes del pueblo, un tema que podría marcar un precedente en la forma en que se regula el comportamiento de los funcionarios electos en Honduras.

Si el proyecto logra avanzar y eventualmente ser aprobado, el país contaría por primera vez con un marco normativo específico que establezca principios, reglas y sanciones para el comportamiento de los diputados, tanto dentro como fuera del Congreso Nacional.