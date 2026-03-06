Mario Pérez, diputado del Partido Nacional propone eliminar límite de un año para reclamar pensión alimenticia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras – 6 de marzo de 2026

Una iniciativa presentada en el Congreso Nacional busca endurecer las sanciones contra los padres que incumplen con el pago de pensión alimenticia, al eliminar la limitación legal que actualmente permite reclamar únicamente los últimos doce meses de deuda.

El proyecto fue impulsado por el diputado del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara, Mario Pérez, quien propuso reformar el artículo 225 del Código de Familia de Honduras para que las obligaciones económicas destinadas a la manutención de los hijos no prescriban en un año, como establece la normativa vigente.

Pago total de la deuda acumulada

La propuesta presentada ante el Congreso plantea modificar el artículo 225 para eliminar la prescripción anual de la deuda por pensión alimenticia. Con la reforma, las personas obligadas por un tribunal a pagar manutención deberían cancelar la totalidad de los montos pendientes, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que dejaron de cumplir con el pago.

El objetivo, explicó Pérez, es garantizar que los menores reciban los recursos que les corresponden para su alimentación, educación, salud y desarrollo integral.

“Lo que buscamos es que quien tenga una obligación establecida por un tribunal la cumpla en su totalidad y no solo parcialmente”, sostuvo el diputado.

Miles de demandas cada año

La iniciativa surge en un contexto en el que las demandas por pensión alimenticia siguen siendo frecuentes en el país. Según reportes del Juzgado de Familia de Tegucigalpa, en Honduras se presentan entre 1,200 y 1,300 demandas de este tipo cada año.

Estos procesos suelen originarse cuando uno de los progenitores, generalmente el padre, incumple con la responsabilidad económica establecida para la manutención de sus hijos menores.

Especialistas en derecho de familia han señalado en diferentes ocasiones que las limitaciones legales para reclamar pensiones atrasadas pueden afectar directamente a los menores, quienes dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas.

Debate en redes sociales

La propuesta de reforma también ha generado discusión en redes sociales, donde diversos usuarios han expresado opiniones divididas.

Una gran parte de los comentarios respalda el endurecimiento de las medidas contra los deudores de pensión alimenticia, al considerar que la reforma podría garantizar mayor responsabilidad parental.

Otros internautas sostienen que la iniciativa podría tener efectos sociales adicionales. Algunos opinan que, al existir sanciones más estrictas, los hombres podrían optar por tomar mayores precauciones para evitar embarazos no planificados, lo que —según esas opiniones— podría influir en la reducción de casos de madres solteras.

Sin embargo, también hay voces que piden analizar con mayor profundidad la propuesta para asegurar que su aplicación sea justa y equilibrada dentro del sistema judicial.