Asesor militar iraní y reiteró las amenazas históricas de Irán contra Israel.

Asesor militar iraní arremete contra Trump,a quien calificó como aliado de Israel.

Las declaraciones fueron realizadas por Yahya Rahim Safavi durante una entrevista transmitida por la televisión estatal iraní, en la que el alto funcionario intensificó la retórica contra la Casa Blanca y reiteró las amenazas de la república islámica contra sus adversarios.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para la región, ya que la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado una escalada de ataques que ha generado preocupación internacional por el riesgo de una guerra regional de mayor magnitud.

Amenazas contra Israel

Además de los ataques verbales contra el mandatario estadounidense, Safavi reiteró las amenazas históricas de Irán contra Israel, país al que acusó de participar activamente en operaciones militares junto a Washington.

Las autoridades iraníes han mantenido durante años una postura hostil hacia Israel, pero las recientes tensiones han elevado el tono de las advertencias y la posibilidad de ataques directos.

Advertencia sobre ataques a objetivos económicos

En paralelo a las declaraciones del asesor de Jameneí, el mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes emitió un comunicado en el que aseguró que el país está listo para atacar objetivos económicos vinculados con Estados Unidos e Israel en toda la región.

El documento, difundido por la televisión estatal iraní, sostiene que los recientes bombardeos contra instalaciones en territorio iraní justifican una respuesta más amplia por parte de Teherán.

Llamado de alerta a la población

Las autoridades militares iraníes también emitieron una advertencia dirigida a la población civil de la región, recomendando mantenerse alejados de posibles objetivos estratégicos.

Crece el temor a una guerra regional

Los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel han provocado un clima de creciente incertidumbre en Oriente Medio, donde analistas advierten que cualquier nuevo ataque podría desencadenar una escalada aún mayor del conflicto.

Las declaraciones de Safavi, sumadas a las amenazas de ataques contra objetivos económicos, evidencian que el enfrentamiento no solo se mantiene activo, sino que podría extenderse a nuevos escenarios dentro de la región.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, mientras continúan los intercambios de ataques y advertencias entre las potencias involucradas.