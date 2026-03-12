Cálix exige ampliar investigaciones por manejo de fondos en Sedesol y cuestiona alto nivel de corrupcion.

El diputado liberal y jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, pidió que las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no se limiten únicamente a algunos involucrados, sino que también incluyan a quienes, según él, tuvieron un papel directo en la administración y distribución de los fondos.

El parlamentario manifestó que es necesario que el Ministerio Público amplíe el alcance de las indagaciones para determinar quiénes recibían cheques provenientes de dicha institución y bajo qué criterios se otorgaban esos recursos. A su juicio, varios funcionarios que han sido considerados únicamente como testigos dentro del proceso deberían ser investigados como posibles responsables de las decisiones tomadas.

Entre los nombres señalados por el legislador figura el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, a quien Cálix señaló de haber tenido control directo sobre el manejo del dinero. Según explicó, su rol dentro del proceso de asignación de fondos lo convierte en una pieza clave para esclarecer cómo se distribuían los recursos.

De igual manera, el diputado mencionó al exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya, a quien atribuyó la responsabilidad de emitir las notas de asignación que permitían canalizar los fondos hacia distintos destinatarios. Para Cálix, la relación entre ambos funcionarios dentro de este mecanismo hace indispensable que sean incluidos en las investigaciones formales.

“Yo pido que se investigue”, reiteró el congresista, al advertir que el Ministerio Público podría estar incurriendo en una omisión si decide no profundizar en la participación de quienes, según sus declaraciones, tomaban las decisiones sobre la entrega de recursos. En su opinión, limitar la investigación a otros actores podría impedir que se conozca con claridad el destino final del dinero.

El legislador también planteó interrogantes sobre el uso que se habría dado a los fondos distribuidos desde Sedesol. Durante sus declaraciones, cuestionó si esos recursos realmente se destinaron a proyectos comunitarios o de desarrollo. “¿Construyeron campos, calles o escuelas? Yo no lo sé. Yo no soy juez, yo no soy fiscal. Yo pido que se investigue”, expresó.

Otro de los puntos abordados por el diputado fue la ausencia de Carlos Zelaya en las diligencias judiciales, luego de que este enviara una nota alegando problemas de salud que le impedían presentarse como testigo. Cálix sostuvo que una condición médica no constituye un impedimento para responder ante la justicia si existieran responsabilidades legales.

Además, el congresista criticó al Ministerio Público por no haber incorporado hasta ahora a estos funcionarios dentro de la investigación principal. Según indicó, esa situación podría interpretarse como una falta de voluntad para esclarecer completamente los hechos o incluso como un posible encubrimiento.

En ese contexto, Cálix anunció que impulsará una moción dentro del Congreso Nacional para verificar si Carlos Zelaya continuó percibiendo salario después de haber presentado su renuncia al cargo. A su juicio, de confirmarse esa situación se trataría de un acto de corrupción que también debería ser investigado.

El diputado sostuvo que si se comprueba que Zelaya recibió pagos después de haber dejado su puesto, la responsabilidad no recaería únicamente sobre él, sino también sobre quienes autorizaron dichos desembolsos. “Si le pagaron después de renunciar, ahí hay alto nivel de corrupción cometida por él y por quienes autorizaron esos pagos”, afirmó.

Finalmente, el jefe de bancada liberal insistió en la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos y de asegurar que cualquier irregularidad sea investigada a fondo por las autoridades competentes. Para Cálix, solo a través de procesos claros y exhaustivos se podrá fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del país y asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.