Motagua impone su autoridad y consolida su dominio en el Clausura

El Fútbol Club Motagua continúa demostrando su fortaleza en el torneo Clausura al mantenerse invicto y ampliar su ventaja en la cima de la tabla, luego de vencer con autoridad 2-0 a Lobos UPNFM en un partido correspondiente a la jornada 11 disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Con esta victoria, las “águilas azules” confirman su gran momento futbolístico y suman su sexto triunfo del campeonato, alcanzando 22 puntos que los mantienen firmes en el primer lugar de la clasificación. Por su parte, el conjunto universitario se queda con 13 unidades y desciende al cuarto puesto del certamen.

Aunque el marcador reflejó únicamente dos goles, el compromiso estuvo lleno de intensidad y emociones, ofreciendo un espectáculo dinámico para los aficionados que acudieron al coloso capitalino para presenciar el encuentro.

Inicio intenso de los universitarios

El partido comenzó con una postura ofensiva por parte de los dirigidos por Salomón Nazar, quienes intentaron sorprender desde los primeros minutos. El delantero paraguayo Roberto Moreira protagonizó una de las primeras jugadas de peligro con un potente remate que pasó cerca del arco rival.

Minutos después, Aaron Zúniga también generó peligro dentro del área con un disparo que obligó al guardameta Luis Ortiz a intervenir con firmeza para evitar la caída de su portería.

Sin embargo, las oportunidades desperdiciadas terminaron pasándole factura al equipo universitario, ya que el conjunto azul comenzó a adueñarse del balón y a generar constantes llegadas al arco defendido por Alex Güity.

Motagua toma el control

La reacción del Motagua fue evidente. El mediocampista Alejandro Reyes probó suerte con un remate de larga distancia que avisó las intenciones del equipo capitalino. Poco después, el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste.

La insistencia azul finalmente dio frutos al minuto 28. Nuevamente apareció Alejandro Reyes, quien dentro del área sacó un fuerte disparo que dejó sin opciones al portero Güity y puso el 1-0 en el marcador, desatando la celebración de los seguidores motagüenses presentes en el estadio.

Sentencia en el segundo tiempo

Apenas iniciado el complemento, el conjunto capitalino amplió la ventaja. El argentino Rodrigo Gómez, conocido como “Droopy”, sacó un potente derechazo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red, estableciendo el 2-0 y encaminando el triunfo para las águilas.

Con el marcador a su favor, Motagua mantuvo el control del encuentro y generó varias oportunidades más para ampliar la ventaja. No obstante, el arquero Alex Güity evitó que la diferencia fuera mayor con varias intervenciones destacadas.

El guardameta universitario primero le ganó un mano a mano a Carlos Mejía, luego realizó una espectacular atajada ante un cabezazo de Óscar Discua y posteriormente se lució al detener un lanzamiento de penal ejecutado por Rodrigo Gómez, acción que arrancó aplausos del público.

Lobos reaccionó poco

En la segunda mitad, Lobos apenas logró generar peligro en el área rival. Su jugada más clara llegó con un remate de zurda de Jonathan Núñez que fue bien controlado por el guardameta Luis Ortiz, quien mantuvo su arco en cero.

Lo que viene en la jornada 12

Con este resultado, Motagua reafirma su candidatura al título del torneo Clausura y se mantiene como el único equipo invicto del campeonato. En la próxima jornada, el conjunto azul tendrá descanso en el calendario.

Mientras tanto, Lobos de la UPNFM enfrentará un complicado compromiso cuando visite al Club Deportivo Marathón, en un duelo clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

El Motagua, por su parte, continúa mostrando solidez en todas sus líneas y enviando un claro mensaje al resto de sus rivales: el liderato no ha sido casualidad y las “águilas” están decididas a mantenerse en lo más alto del fútbol hondureño.