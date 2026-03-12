Trump afirma que EE. UU. ya derrotó a Irán, pero advierte que la operación militar continuará.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ya ha logrado imponerse en la guerra contra Irán, aunque dejó claro que las operaciones militares no se detendrán hasta que las tropas estadounidenses concluyan completamente su misión.

Durante declaraciones ofrecidas ante medios de comunicación, el mandatario sostuvo que las fuerzas de Estados Unidos han alcanzado una ventaja decisiva en el conflicto, pero insistió en que el trabajo aún no ha terminado y que el objetivo ahora es consolidar los resultados obtenidos en el terreno.

“Ya ganamos la guerra, pero nuestras tropas seguirán allí hasta que todo esté terminado correctamente”, expresó Trump al referirse a las operaciones militares en la región. Según el presidente, las acciones emprendidas por el ejército estadounidense han debilitado significativamente las capacidades estratégicas de Irán.

Continuidad de la operación militar

El mandatario explicó que la permanencia de los soldados estadounidenses responde a la necesidad de garantizar la estabilidad y evitar que el conflicto vuelva a escalar. Trump sostuvo que el objetivo es asegurar que las amenazas provenientes del gobierno iraní no vuelvan a representar un riesgo para los intereses de Washington y sus aliados.

El líder estadounidense también afirmó que la estrategia militar aplicada por su administración ha sido “efectiva y contundente”, destacando la capacidad de las fuerzas armadas para ejecutar operaciones de precisión contra objetivos considerados estratégicos.

Analistas internacionales señalan que las declaraciones de Trump buscan enviar un mensaje de fuerza tanto a nivel interno como en el escenario geopolítico global. Sin embargo, advierten que el conflicto con Irán sigue siendo complejo y que la situación en la región continúa siendo volátil.

Reacciones y tensión internacional

Las palabras del presidente han generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Algunos gobiernos aliados de Estados Unidos han mostrado cautela ante el tono triunfalista de las declaraciones, mientras que otros actores políticos han pedido prudencia para evitar una escalada mayor en el conflicto.

En el caso de Irán, las autoridades han reiterado en diferentes ocasiones que no aceptan las acusaciones de Washington y han advertido que responderán ante cualquier acción que consideren una agresión directa contra su soberanía.

La tensión entre ambos países ha marcado la política internacional en los últimos años, especialmente por disputas relacionadas con seguridad regional, programas militares y la influencia estratégica en Medio Oriente.

Un conflicto con repercusiones globales

Expertos en relaciones internacionales sostienen que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán tiene implicaciones que trascienden la región, ya que involucra intereses energéticos, rutas comerciales y el equilibrio de poder en Medio Oriente.

Asimismo, la permanencia de tropas estadounidenses en zonas de conflicto continúa siendo un tema de debate dentro del propio escenario político estadounidense, donde algunos sectores respaldan la estrategia del gobierno, mientras otros consideran que las operaciones militares prolongadas pueden generar nuevos riesgos.

Por ahora, las declaraciones de Donald Trump dejan claro que, pese a su afirmación de haber “ganado” la guerra, la presencia militar estadounidense continuará hasta que su administración considere que los objetivos estratégicos han sido plenamente cumplidos. Mientras tanto, la atención internacional sigue centrada en la evolución de este conflicto y en las posibles consecuencias para la estabilidad global.