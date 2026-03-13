Aprueban millonario proyecto vial para transformar el corredor La Ceiba–Puerto Castilla

La iniciativa contempla una inversión total cercana a los 180 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.

El litoral atlántico de Honduras se prepara para recibir una de las inversiones más significativas en infraestructura vial de los últimos años, luego de que el Congreso Nacional ratificara un financiamiento que permitirá modernizar un importante tramo de la carretera CA-13, una obra clave para el desarrollo económico y turístico de la zona norte del país.

La iniciativa contempla una inversión total cercana a los 180 millones de dólares, destinada al denominado Proyecto de Gestión Resiliente para el Corredor Vial La Ceiba–Puerto Castilla, cuyo objetivo es transformar esta ruta estratégica en una vía moderna, segura y adaptada a los desafíos climáticos.

La aprobación más reciente corresponde a un préstamo por 100 millones de dólares suscrito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), recursos que se suman a 79.8 millones de dólares previamente autorizados mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, lo que eleva el monto global del proyecto a casi 180 millones.

Modernización de un corredor clave

El proyecto busca reconstruir y ampliar el corredor vial que conecta la ciudad de La Ceiba con Puerto Castilla, una zona estratégica para la logística marítima, el turismo y el comercio en los departamentos de Atlántida y Colón.

Actualmente, varios tramos de esta carretera presentan deterioro y limitaciones estructurales que afectan el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada. Con la nueva inversión se prevé no solo renovar la carpeta asfáltica, sino realizar una reingeniería completa de la vía, incorporando estándares internacionales de seguridad y durabilidad.

Además, las obras estarán diseñadas con criterios de resiliencia climática, lo que permitirá que la carretera resista fenómenos naturales frecuentes en la región, como lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Impulso al comercio y al turismo

Las autoridades consideran que la modernización del corredor La Ceiba–Puerto Castilla tendrá un impacto directo en la economía regional, ya que facilitará el transporte de mercancías hacia el Caribe hondureño y mejorará la conectividad con puertos estratégicos.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que la obra responde a una demanda histórica de las comunidades del litoral atlántico, que durante décadas han solicitado mejores condiciones en la red vial.

Según expresó el titular del Legislativo, el objetivo es que el Poder Ejecutivo cuente con el respaldo necesario para ejecutar el proyecto durante el actual período gubernamental y así saldar una deuda histórica con la región norte del país.

Un eje vital de integración regional

La carretera CA-13 forma parte de la red vial centroamericana y es considerada una ruta estratégica para la integración logística y turística del Caribe de Honduras. Esta vía conecta puntos fronterizos con Guatemala y zonas portuarias del país, facilitando el comercio regional y el acceso a destinos turísticos de la costa norte.

En ese sentido, la modernización de este corredor no solo beneficiará a las comunidades locales, sino también al sector productivo nacional, especialmente a industrias vinculadas al transporte, la agroexportación y el turismo.

Expectativa en la zona norte

Con la aprobación del financiamiento, el proyecto entra en una etapa clave para su ejecución. Las autoridades esperan que la obra impulse nuevas inversiones en infraestructura, genere empleo y fortalezca la conectividad entre las comunidades del litoral atlántico.

Para muchos habitantes de Atlántida y Colón, la construcción de esta carretera representa una oportunidad histórica para mejorar la movilidad, dinamizar la economía local y potenciar el desarrollo turístico de la región.

De concretarse según lo previsto, la transformación del corredor La Ceiba–Puerto Castilla podría convertirse en una de las obras viales más relevantes para la costa norte hondureña en las últimas décadas.