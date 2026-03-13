Gobierno anuncia fin de privilegio diplomático vitalicio.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que su administración procederá a dejar sin efecto los pasaportes diplomáticos otorgados de manera vitalicia, al considerar que este tipo de beneficios no deben ser utilizados como privilegios permanentes dentro del servicio público.

El mandatario aseguró que firmará un decreto ejecutivo para declarar la nulidad de estos documentos especiales, señalando que el objetivo es evitar abusos dentro del sistema estatal. Según explicó, la decisión ya estaba preparada y sería formalizada de inmediato en coordinación con la Cancillería hondureña.

Asfura manifestó que la medida responde a la necesidad de garantizar transparencia en el uso de prerrogativas que originalmente están destinadas a facilitar funciones diplomáticas temporales y no para convertirse en beneficios permanentes para determinados funcionarios o exfuncionarios.

El gobernante indicó que al llegar a la sede del Poder Ejecutivo procedería a estampar su firma en el decreto que oficializará la eliminación de estos pasaportes vitalicios, acción que también contará con el respaldo de la canciller Mireya Güero.

“El país no puede permitir abusos de lo que no corresponde”, expresó el mandatario, al tiempo que enfatizó que la decisión busca fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas dentro de la administración pública.