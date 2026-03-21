Incertidumbre rodea el caso del “Apóstol Chago” en El Salvador

El proceso penal contra el hondureño Santiago Zúñiga Cruz, conocido públicamente como el “Apóstol Chago”, continúa generando atención y especulación en redes sociales y medios de comunicación, en medio de versiones no confirmadas sobre una supuesta condena en su contra. Sin embargo, autoridades de El Salvador mantienen el caso bajo estricta reserva, lo que ha impedido confirmar cualquier fallo definitivo.

El nombre de Zúñiga Cruz se volvió tendencia luego de que circulara información que aseguraba que había sido sentenciado a ocho años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas. No obstante, diversos reportes periodísticos han desmentido esa versión, indicando que el proceso judicial aún no ha concluido y que sigue en fase de desarrollo en los tribunales salvadoreños.

Proceso bajo reserva y sin sentencia firme

De acuerdo con información difundida por medios locales, el expediente del caso permanece bajo confidencialidad total por decisión de las autoridades judiciales. Esta medida busca resguardar la identidad de un menor de edad involucrado en el proceso, cumpliendo con normativas de protección infantil.

Mientras tanto, el imputado continúa bajo prisión preventiva por orden del Juzgado de Paz de Pasaquina, en el departamento de La Unión. La resolución establece que deberá permanecer detenido mientras avanzan las investigaciones y se desarrollan las etapas procesales correspondientes.

Acusaciones y coimputada en el caso

La Fiscalía salvadoreña acusa a Santiago Zúñiga Cruz de tráfico ilegal de personas, delito que habría cometido en compañía de Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años. Ambos enfrentan cargos relacionados con el traslado irregular de un adolescente identificado únicamente con las iniciales Y. J. G. C.

Según las autoridades, el caso reviste especial sensibilidad debido a la participación de un menor, lo que ha derivado en mayores restricciones informativas sobre las audiencias y diligencias judiciales.

Captura en punto fronterizo

El arresto de los imputados se produjo el pasado 4 de febrero en la frontera de El Amatillo, punto limítrofe entre Honduras y El Salvador. En ese lugar, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron una inspección al vehículo en el que se transportaban.

Durante el procedimiento, los oficiales detectaron la presencia de un menor de edad oculto en la cajuela del automóvil, lo que levantó sospechas inmediatas y dio paso a la detención de los involucrados.

Posteriormente, las autoridades verificaron que el adolescente no contaba con autorización legal de sus padres para salir de territorio hondureño, situación que fortaleció las acusaciones y derivó en la judicialización del caso.

Un caso en desarrollo

A sus 59 años, Santiago Zúñiga Cruz permanece recluido mientras se define su situación legal. Hasta el momento, ninguna autoridad salvadoreña ha confirmado la existencia de una sentencia condenatoria, por lo que cualquier versión en ese sentido carece de respaldo oficial.

El proceso continúa su curso en los tribunales de El Salvador, bajo un marco de reserva que limita el acceso a detalles clave. Se espera que, conforme avancen las etapas judiciales, se puedan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso que ha captado la atención pública tanto en Honduras como en el país vecino.