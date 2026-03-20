Misterio rodea la muerte de leyenda de las artes marciales y estrella de televisión

El fallecimiento del reconocido actor estadounidense Chuck Norris ha generado conmoción a nivel mundial, luego de que su familia confirmara su deceso este viernes, sin revelar con exactitud las causas que lo provocaron. La noticia ha despertado numerosas interrogantes entre sus seguidores y la industria del entretenimiento, debido a la falta de detalles oficiales sobre su muerte.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos, Norris construyó una carrera multifacética que lo llevó de las filas de la Fuerza Aérea a convertirse en un referente global de las artes marciales. Fue precisamente durante su servicio militar en Corea del Sur donde descubrió su pasión por disciplinas como el tang soo do, marcando el inicio de una trayectoria que lo llevaría a consagrarse campeón mundial de kárate en 1968.

El actor, cuya fama trascendió el ámbito deportivo para consolidarse en Hollywood, alcanzó reconocimiento internacional con películas de acción y producciones televisivas. Entre sus trabajos más emblemáticos destaca su participación en The Way of the Dragon, donde compartió escena con Bruce Lee, así como su papel protagónico en la popular serie Walker, Texas Ranger, que lo convirtió en un ícono de la cultura popular durante la década de los noventa.

De acuerdo con reportes preliminares, Norris había sido hospitalizado recientemente en Hawái tras sufrir una emergencia médica no especificada. Fuentes cercanas indicaron que el incidente ocurrió en la isla de Kauai, donde fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en las últimas horas previas a su muerte.

Hasta el momento, la familia del actor no ha confirmado la causa oficial del fallecimiento. En un comunicado difundido este viernes, sus allegados expresaron: “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Estaba rodeado de sus seres queridos y descansaba en paz”. Asimismo, pidieron respeto a la privacidad en medio del duelo.

Cabe recordar que la salud del actor había mostrado señales de deterioro en años recientes. En 2017, Norris sufrió dos infartos, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico, aunque posteriormente logró recuperarse parcialmente.

Más allá de la incertidumbre sobre las causas de su muerte, su legado permanece intacto. Norris no solo fue un referente del cine de acción, sino también un símbolo de disciplina, fortaleza y perseverancia. Su imagen trascendió generaciones, impulsada incluso por los populares “Chuck Norris facts”, frases humorísticas que lo retrataban como una figura casi invencible.

La partida de Chuck Norris deja un vacío significativo en la industria del entretenimiento y en el mundo de las artes marciales, donde su influencia continuará siendo recordada por décadas. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier información oficial que esclarezca las circunstancias de su muerte.