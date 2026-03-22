Trump endurece postura frente a Irán y fija plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz

Washington / Medio Oriente — La tensión internacional escaló este fin de semana luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ultimátum directo al gobierno de Irán, exigiendo la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz en un plazo máximo de 48 horas.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, el incumplimiento de esta exigencia podría derivar en acciones militares concretas por parte de Washington, dirigidas especialmente contra infraestructura energética iraní, incluyendo centrales eléctricas.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo comercializado a nivel internacional. Su cierre o restricción representa una amenaza directa para los mercados energéticos, elevando los precios del petróleo y afectando las economías tanto de países productores como consumidores. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una respuesta oficial clara al ultimátum.

Diversos gobiernos y organismos internacionales han comenzado a reaccionar ante la situación, haciendo llamados a la diplomacia y al diálogo para evitar un conflicto armado que podría tener consecuencias devastadoras no solo para el Medio Oriente, sino para la economía mundial.

Mientras tanto, los mercados internacionales permanecen en alerta, con inversionistas atentos al desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas, que serán determinantes para definir si la crisis se encamina hacia una salida diplomática o hacia un escenario de confrontación directa.

El mundo observa con expectativa y preocupación el desenlace de este nuevo episodio de tensión entre Donald Trump e Irán, conscientes de que cualquier decisión podría tener repercusiones globales de gran alcance.