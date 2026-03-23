Renuevan espacios turísticos en Choluteca para recibir a veraneantes en Semana Santa

Choluteca, Honduras. A pocos días del inicio de la temporada veraniega, las autoridades municipales anunciaron que los balnearios “Cedeñito” y “Sol Naciente” se encuentran completamente acondicionados para recibir a cientos de visitantes provenientes de la ciudad y zonas aledañas.

El coordinador del Comité de Emergencia Municipal (Codem), Félix Baquedano, informó que los trabajos de recuperación en estos espacios recreativos fueron impulsados por decisión del alcalde Eber Aplícano, quien priorizó la rehabilitación de áreas que durante años permanecieron en abandono.

Como parte del plan de seguridad para la temporada, las autoridades confirmaron la presencia permanente de efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Municipal en ambos balnearios. Esta medida busca garantizar la tranquilidad de los veraneantes antes y durante la Semana Santa.

Asimismo, se ha reforzado el sistema de iluminación pública en la zona. Se instalaron lámparas a lo largo del trayecto desde la entrada del barrio Suyapa hasta “Cedeñito”, así como en los alrededores de “Sol Naciente”, permitiendo que los visitantes puedan permanecer en los sitios incluso durante horas nocturnas.

En total, se colocaron 208 lámparas de alumbrado público, no solo en los balnearios, sino también en la zona colonial de Choluteca, donde se desarrollarán diversas actividades religiosas propias de la temporada. Este proyecto fue ejecutado con el apoyo del gobierno central y la alcaldía municipal.

Con estas mejoras, las autoridades locales esperan dinamizar el turismo interno y ofrecer espacios seguros y adecuados para el sano esparcimiento de la población durante la Semana Santa.