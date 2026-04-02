Ofensiva en Medio Oriente: Trump defiende ataques y asegura dominio militar sobre Irán

El mandatario proyectó un escenario económico favorable una vez finalice el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un discurso televisado a la nación que su administración ha conseguido “victorias rápidas, decisivas y abrumadoras” en territorio iraní, en el marco de la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero contra la Irán.

Durante su intervención, que generó alta expectativa tanto a nivel nacional como internacional, el mandatario defendió las acciones militares emprendidas por Washington, argumentando que respondían a amenazas estratégicas en desarrollo por parte de Teherán. Según explicó, la República Islámica estaba intentando reconstruir su programa nuclear en una ubicación distinta, lo que, a su juicio, obligó a Estados Unidos a actuar de manera contundente.

Trump sostuvo que las operaciones han sido exitosas desde sus primeras fases, destacando la rapidez con la que las fuerzas estadounidenses habrían neutralizado objetivos clave dentro del territorio iraní. “Hemos logrado resultados que superan cualquier expectativa inicial”, indicó, subrayando el carácter “decisivo” de la campaña.

El presidente también hizo referencia a un ataque previo ejecutado en junio contra instalaciones militares iraníes, asegurando que, tras ese episodio, Teherán retomó esfuerzos para fortalecer su programa de misiles. De acuerdo con sus declaraciones, este desarrollo podría haber representado un riesgo directo para territorio estadounidense, aunque expertos en defensa han puesto en duda esa afirmación.

En su discurso, Trump insistió en que las acciones emprendidas no solo buscan frenar el avance militar de Irán, sino también evitar que el país continúe desarrollando capacidades que, según Washington, podrían desestabilizar la región y amenazar a aliados estratégicos.

Asimismo, el mandatario proyectó un escenario económico favorable una vez finalice el conflicto. Señaló que el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito mundial de petróleo, “se abrirá de forma natural” tras la guerra, debido a la necesidad de Irán de reactivar sus exportaciones energéticas para reconstruir su economía.

Trump afirmó que esta situación podría derivar en una reducción de los precios internacionales del crudo y en una recuperación de los mercados financieros globales, los cuales, según dijo, “volverán al verde” tras la estabilización de la región.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de crecientes tensiones internacionales y con una comunidad global atenta al desarrollo del conflicto, que podría tener repercusiones tanto en el equilibrio geopolítico como en la economía mundial. Entretanto, analistas y líderes internacionales continúan evaluando el impacto real de la ofensiva y sus posibles consecuencias a largo plazo.