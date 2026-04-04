Trump busca revivir Alcatraz con millonaria inversión federal y enfoque de máxima seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto nuevamente sobre la mesa una de sus propuestas más polémicas en materia de seguridad: la reapertura de la histórica prisión de Alcatraz. Para ello, solicitó al Congreso una asignación inicial de 152 millones de dólares como parte del presupuesto federal para 2027, con el objetivo de iniciar la reconstrucción del emblemático penal.

La iniciativa, que forma parte de su discurso de mano dura contra el crimen, plantea transformar la antigua cárcel en un moderno centro penitenciario de máxima seguridad. Según el mandatario, la reapertura de Alcatraz enviaría un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con el combate a la delincuencia más peligrosa en el país.

De acuerdo con la propuesta presentada al Legislativo, los fondos solicitados cubrirían la primera fase de trabajos para adaptar la infraestructura de la isla, ubicada en la bahía de San Francisco, a los estándares actuales. Sin embargo, informes citados por el medio Axios señalan que el proyecto completo implicaría prácticamente construir un nuevo complejo desde cero, elevando el costo total a unos 2,000 millones de dólares.

El plan contempla que la renovada prisión albergue a los reclusos considerados más peligrosos del sistema penitenciario estadounidense, consolidándose como una instalación de máxima seguridad de última generación. Esta visión retoma el carácter histórico de Alcatraz, que durante décadas fue sinónimo de aislamiento extremo y control riguroso.

Inaugurada como penitenciaría federal en 1934, Alcatraz ganó notoriedad por su ubicación estratégica en medio de fuertes corrientes marinas, lo que dificultaba cualquier intento de fuga. A lo largo de su funcionamiento, la prisión albergó a criminales de alto perfil, entre ellos el célebre gánster Al Capone, consolidando su reputación como una de las cárceles más temidas del país.

Uno de los episodios que marcó su historia ocurrió en 1962, cuando tres reclusos lograron escapar en un caso que aún hoy genera debate sobre si sobrevivieron o no. Este suceso inspiró la famosa película Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, reforzando el mito alrededor del recinto.

A pesar de su fama, la prisión fue cerrada en 1963 debido a los elevados costos de operación y mantenimiento, significativamente superiores a los de otras instalaciones penitenciarias del país. Desde entonces, la isla ha funcionado como un sitio turístico y patrimonio histórico, atrayendo a millones de visitantes cada año.

La propuesta de Trump abre ahora un debate tanto político como económico. Mientras sus partidarios consideran que el proyecto fortalecería el sistema de justicia penal y serviría como símbolo de autoridad, sus críticos cuestionan la viabilidad financiera de la iniciativa, así como el impacto que tendría en el patrimonio histórico y turístico de la isla.

Con la discusión trasladándose al Congreso, el futuro de Alcatraz vuelve a ser incierto, oscilando entre su pasado como prisión legendaria y la posibilidad de convertirse nuevamente en un ícono del sistema penitenciario estadounidense del siglo XXI.