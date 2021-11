Exigen a candidato a edil que regrese credenciales

El candidato a la Presidencia, por el Partido Liberación Democrática de Honduras (LIDEHR), Lempira Viana, denunció que su candidato a alcalde, por el Distrito Central, Arnaldo Pagoada, tomó de forma ilegítima documentos del partido que estaban en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Viana destacó que “somos los únicos que tenemos la autorización para que los documentos y cualquier relación que exista con el Consejo Nacional Electoral, seamos nosotros los que vayamos a retirar o en su defecto, somos los que podemos autorizar”.

“El doctor Pagoada, con abuso e irrespeto, fue a hurtar unos documentos al CNE, donde están las credenciales de los custodios que son considerados empleados temporales del CNE”, explicó.

PERSONAL EN MESAS

Agregó que “le pedimos que les tenía que dar la lista de las personas que iban a estar en mesas y nunca entregó nada y hay un reglamento de los fondos que el CNE asigna a cada partido”.

Según Pagoada, “a nosotros nos asignó un millón 900,000, este dinero está asignado bajo un reglamento, un compromiso que tengo con ellos, para que lo entregase a cada candidato participante, siempre y cuando nos cumpla con la lista, estas listas como no las entregó y para no quedar acéfalo como institución, no como persona”.

Señaló que “conformamos la junta directiva, una comisión que la conforma el licenciado Víctor Barahona, que es nuestro coordinador departamental; Marelyn Rodríguez y Mirna Wood, comenzaron a hacer el trabajo pertinente…”.

“…tenemos el 60 por ciento de mesas para el municipio de Francisco Morazán, ya he entregado el primer fondo de 65,000 lempiras para que se coordinen las mesas”, indicó.

“FUE A ROBARSE CAJAS”

Viana enfatizó que “si el doctor no me entrega, ¡Quiere el dinero!, ¡Un millón de lempiras! y que lo demás miremos a quién se lo vamos a dar, ese dinero lo quiere para reparar su carro, casa, gastos personales, ¿A cambio de qué?, este partido lo fundamos con criterio y honestidad”.

“Yo presenté la denuncia porque él no puede tener esas cajas, él fue prácticamente a robarse las cajas al CNE bajo engaño y yo vengo al CNE porque el empleado que les entregó, no sé con qué convenio, no tiene que haberle entregado más que a quien yo había autorizado y nos enteramos que el doctor las tenía en sus manos”, indicó el presidenciable.