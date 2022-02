Desgarradores mensajes de una madre tras asesinato de su hija

La joven de 18 años era miembro de la comunidad LGTBI y según reveló su madre, estaba a un mes de cumplir 19, pero desconocidos le arrebataron la vida.

“Yo quería que fueras una niña, pero te acepté tal y como eras mi pequeña”, fueron las desgarradoras palabras de Karla Martínez, madre de la joven María Fernanda Martínez de 18 años, miembro de la comunidad LGTBI asesinada en La Libertad, Comayagua, zona central de Honduras.

A través de su perfil en Facebook, la madre hondureña, lamentó lo ocurrido con su hija, quien estaba a un mes de cumplir 19 años.

“Eras tan buena; sabes que te regañaba, pero era por tu bien y estaba feliz porque me dijiste: ‘mami este año voy a estudiar’. Que Dios bendiga los que te arrebataron la vida; hoy descansa en paz mi dolor de cabeza, siempre estarás en mi corazón, mi flaca. Cuando naciste yo estaba tan feliz porque eras una niña, perdóname por haber sido madre soltera y tenía que trabajar día a día, para darte lo necesario te amo”, añadió la desconsolada madre.

En otra publicación, Karla Martínez, lamentó que sea ella como madre, a quien le toque sepultar a su hija y que no tuvo el valor de verla en el ataúd.

“Pensé que tú eras la que me ibas a ver a mí así, pero me tocó a mí, mi pequeña, duele tanto, soy fuerte según yo, pero no he tenido el valor de verte. Me alegra saber que habían muchas personas que te querían y me lo han demostrado, solo me queda decirle gracias a cada uno de ustedes Dios les bendiga hoy mañana y siempre”, sentenció.

Informaciones preliminares indicaron que la joven recibió una llamada, salió de su casa y los hechores comenzaron a disparar hasta en diez ocasiones y posteriormente lanzarle una piedra sobre su cabeza.

Tras escuchar las detonaciones de arma, sus familiares salieron de la casa de habitación, donde quedó el cuerpo de la joven. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.