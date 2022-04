Todo sobre el caso de la joven que apareció muerta en una cisterna en México

1. ¿Por qué no se encontró antes el cuerpo si estaba a metros de donde desapareció Debanhi?

2. ¿Por qué el padre de Debanhi planteó que el cuerpo podría haber sido colocado después y descartó que fuera un accidente?

Tras conocerse la causa oficial de la muerte dada a conocer por las autoridades, declaró: «Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (…). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar».