Joven afirma que lo están confundiendo con agresor de mujer policía

Colón, Honduras.

El joven Alexander Cruz Méndez, quien fue viralizado en redes sociales, aclaró que él no es el aficionado que el pasado domingo agredió a una subinspectora de la Policía Nacional en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Cruz Méndez, originario de Bonito Oriental, Colón, afirmó que está siendo confundido por su supuesto parecido con el sujeto que fue grabado cuando lanzó una patada a la oficial Denia Michell Contreras.

De hecho, contó que el día de la gran final del fútbol hondureño, él estaba haciendo un trabajo de albañilería en su hogar, y si bien le gusta el deporte, no es fanático de ningún club de la Liga Nacional.

“La verdad es que yo no tengo nada que ver en eso. Yo necesito que la gente me apoye y me borre lo que me han manchado. El domingo yo estuve haciendo una plancha en un baño que tengo”, dijo el muchacho a HCH.

Siente temor

Asimismo, Alexander mencionó que hay personas que lo han amenazado de muerte. “La gente me manda mensajes, me juzga, me maltrata y yo solo la ignoro, me siento mal por eso”, agregó, mientras estaba acompañado de decenas de pobladores de su comunidad.

El hondureño confesó que, debido a que su imagen circula en redes sociales, ahora siente temor de perder su vida o de que la Policía lo arreste.

Por otro lado, la madre de Alexander, doña Emérita, rogó que el nombre de su hijo quede limpio. “Él no sale, solo a trabajar; él no es”, comentó.

Buscan al verdadero

Por otro lado, la Policía ofreció una recompensa de 100 mil lempiras a cambio de información que ayude a dar con el paradero del individuo que verdaderamente agredió a la subinspectora.

“La Policía Nacional de Honduras ofrece cien mil lempiras de recompensa a quien brinde información del sujeto que atentó deliberadamente contra la vida de una subinspectora de la Policía Nacional”, publicó la PN en su cuenta de Twitter.