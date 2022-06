Encuentran a un joven ultimado con extrema saña y lanzado sobre una zacatera

Un ayudante de albañil era el jovencito encontrado muerto el sábado, con extrema saña y lanzado sobre una zacatera, colindante con una quebrada entre la aldea La Cuesta y El Carrizal, en el extremo norte del Distrito Central.

Se trata de Denilson Saudiel Sosa Cálix (21), quien estuvo preso en una correccional de menores por un delito que no cometió, informó su acongojada madre al momento de retirar el cadáver de la morgue del Ministerio Público (MP).

“Mi hijo no usaba drogas, era bien hiperactivo y trabajaba de lo que le saliera, cuando estaba trabajando como cargador de rastra de una empresa, cayó injustamente en la correccional”, relató la progenitora.

Un día antes del crimen Sosa Cálix empezó a trabajar de albañil cuando fue privado de libertad por dos hombres que llegaron a su fuente trabajo. “A mi niño le gustaba trabajar, solo tenía un día y medio de estar trabajando allí, cuando vecinos me fueron a avisar que dos hombres armados se lo habían llevado”, lamentó.

“Le pido a las autoridades que no esperen mucho tiempo cuando uno les pide ayuda, cuando uno pide ayuda es porque en realidad uno sabe por dónde se lo han llevado, pero hacen demasiadas preguntas y no hacen nada, solo miren mi hijo, busqué ayuda, que me ayudarán y no llegaron”, recordó.

Finalmente, la madre de familia dijo que “que Dios tome el control de todo. Yo los perdono a cada uno de ellos (victimarios), ya que se pueden librar de la justicia humana, pero no de la divina”, concluyó.

Un hombre fue encontrado muerto con disparos en la cabeza, maniatado y aparentes signos de tortura en un pequeño precipicio colindante con la aldea El Lolo en el extremo norte del Distrito Central.