La cúpula policial: El hijo de “Pepe” era el objetivo

La Policía Nacional informó que el objetivo del hecho criminal era el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Said Lobo Bonilla.

“Estamos en la capacidad de informar que la operación fue ejecutada por la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) y el blanco, el objetivo era el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (Said Lobo Bonilla), capturamos seis ya, estamos haciendo más operaciones, allanamientos, entre otras, seguiremos para capturar a esta estructura y otra que opera en el país”, externó.

Unidad Especial de investigación y análisis de Casos de Alta Sensibilidad

Viernes 15/07/22

Caso MAGDA II

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad para reportarle con toda subordinacion y respeto lo que a continuación le detallo.

Sobre la amarok en la Miramontes

Siguiendo las diligencias investigativas se verificó que el VW Amarok está en la Miraflores, armas, municiones, cualquier cantidad de evidencias.

La MS realizó el homicidio multiple, el primer pago de 50 mil dólares era para armas, uniformes, gastos de la Armeria, insumos médicos y atención*Diligencias Investigativas*

Contamos con información y pruebas que nos indican que estos miembros de la MS se desplazaron desde la zona este de la capital y estaban esperando la salida de los vehículos para perpetrar el crimen, el vehículo turismo fue plenamente identificado así como la VW Amarok que ya está siendo incautada y pertenecen a Kevin Azarel Vargas Cerna identidad 0801-1999-20430 con fecha de nacimiento 21/11/1996, en unión libre y Luis Enrique Obando López 0801-1993-16934 con fecha de nacimiento del 18/07/1993, estos individuos prestaron los vehículos para el hecho por lo que ya fueron detenidos pero como le repito son 6 los abogados que los están ya queriendo defender y uno de ellos es amigo del aquel fiscal. privilegiada en la clinica, celulares, radio transmisores y el pago de subsidio mensual de las enfermeras y médicos de la clinica etc.

La casa de habitación donde encontramos la Amarok está siendo alquilada por la MS y ahí tienen a una fémina la cual está en planilla, ella no trabaja ni hace absolutamente nada, también ella según acuerdo con la pandilla debía de pagarle una cuota al guardia que sirve de «bandera» para la MS.

Sobre el pago

Nuevas investigaciones nos dan a conocer del pago de los primeros 50 mil dólares y después de cumplir la misión 150 mil dólares mas a ser recibidos en Choluteca en los proximos dias.

El ex funcionario y político de ese lugar que le perfilamos en el informe anterior es quien maneja los dólares en varias caletas y se supone que es una partida especial que el hombre le dio antes de su captura.

Los que cantaron de la MS alegan que las armas, uniformes y equipo les habían salido por 853 mil lempiras mas la muerte del compañero por lo que ahora pedirán 200 mil.

Movil

La muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo responde a un mensaje/amenaza de parte de un grupo de ex funcionarios que se apoderaron de una basta cantidad de dinero y hacen uso de esto para coaccionar por medio de la MS a las personas que declararán contra el Ex Presidente Juan Orlando Hernández en juicio en Nueva York, la MS fue prácticamente contratada para una sola misión (Que nadie declare en contra del Sr Ex Presidente)

Es de recalcar que los miembros de la MS se cambiaron de ropa mientras se trasladaban a la Clínica, llegaron de civil en el otro vehículo, una vez en el lugar se logró evidenciar las identidades de todos los que están pendientes de ser detenidos.

Política de transparencia policial

Sobre este tema podemos reportar que se investiga si un miembro de la institución podría haber removido la patrulla intencionalmente del Bld Morazán y si es así y si este funcionario tiene la mínima relación al caso seguiremos la política de no esconder nada, exponer ante los medios de comunicación al funcionario y lo pondremos a disposición del Ministerio Publico

Análisis Forense de los videos

Tenemos en posesión los videos que aún no salen a luz pública y evidencian el momento en que los mareros disparan en contra de la humanidad de los jóvenes, se observa el momento presiso cuando al pasajero de la camioneta lo bajan y se observa la pistola 9mm que deja en el asiento y como el joven Zelaya que no tenía nada que ver en la situación, en el video se observa cuando él llega a reclamar a los uniformados ya que según el joven ellos eran de la FNAMP, este joven fue el último al que se le dispara pero estaba de pie junto a la puerta de la camioneta y no en la pared como el resto de los ejecutados.

También se observa la reacción del miembro activo de la Policía Nacional cuando repele el ataque, les descarga a los mareros 15 disparos y recarga, luego regresa a salvar a otro hijo del expresidente

Lobo Sosa.

Junto a las otras unidades policiales ya tenemos identificados a todos los miembros de la MS que participaron, creemos que igual que los otros casos no recibiremos el apoyo del MP, hay 6 abogados de la MS que ya están preguntando por los dos detenidos, vamos avanzando muy bien en el caso pero nuestro personal quiere solicitar respetuosamente que se hagan las diligencias con la Sra Vice Ministra Villanueva ya que es una persona que realmente pone el pecho por qué se hagan bien estás investigaciones de forma científica para que el caso no lo vaya a robar la ATIC, ellos siempre que ya tenemos avanzado los casos en dónde involucran MS lo quitan y posteriormente lo corrompen.

Sobre los militares

Con estas masacres el otro mensaje que se envía es para causar la necesidad de que los entes de seguridad del país vuelvan a militarizarse debido a que las FFAA tienen un número excesivo de oficiales con grados de Coroneles y Generales que ya no saben dónde colocarlos, ellos quieren ser llamados a tomar el control de la seguridad del país.

El Tte Coronel que siempre nos apoya me dijo lo siguiente: «Nuestros oficiales prácticamente estan haciendo nada porque por las lluvias no hay incendios que ir a apagar y el mismo lodo causado por las mismas les impide ir a sembrar pinitos, tenemos demasiada gente queriendo ser General en el Ejercito»

También nos informó que el Contra Almirante dijo que no ha llegado y nunca llegará el dia en que soldados estén asignados a una unidad donde un Comisionado de la Policía sea quien comando y que por ello mandó a sacar a todos los soldados de la FNAMP y la FNSTU.

El financiamiento del grupo de exfuncionarios que no se fueron a Nicaragua es para que cambien al Director General y Ministro de Seguridad y poner a un General de FFAA en el puesto de Secretario de Estado, de esa forma los militares volverán a perfilarse para el poder y podrán solicitar un mejor presupuesto.

Testigos en peligro Debido a que a los palabreros de la MS les están ofreciendo pagos de 150 mil dólares para eliminar a los ciudadanos hondureños que irán a atestiguar al juicio del ex presidente Juan Orlando Hernández por lo que todo posible testigo de ese caso corre riesgo y es por ello que la operación fue bautizada como «Magda II»