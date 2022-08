Santiago Herrera:“Fijar precios, es matar la producción, es terminar de matar la economía”.

El Congreso Nacional de la República se dispone a emitir un control de precios, con lo que estaría presionando a los comerciantes, industria y productores a bajarle el costo final de los bienes y servicios.

La coyuntura actual, marcada por inflación de dos dígitos preocupa a los empresarios que se oponen a cualquier tipo de “congelamiento”. Así lo advierte el director de política económica de la cúpula privada, Santiago Herrera: “Fijar precios en este momento, es matar la producción, es terminar de matar la economía”.

Los consumidores exigen una disminución y citan que la industria, comercio y productores les subieron a los alimentos de consumo masivo bajo el argumento de que aumentaron los combustibles.

En ese sentido, Herrera es del parecer que, aunque baje el costo del combustible, una empresa independiente del tamaño que sea, consume “materia prima, energía, paga salarios, impuestos, fletes, transporte” y hasta extorsión.

Entonces, “que me digan si al haber estabilizado el precio, porque decidieron parar los incrementos, todavía los precios (de los carburantes) están por arriba de 100”, lempiras expuso.

Además, cuestionó “el precio de los combustibles no es el único costo, pareciera que no entendieran o no quieren entender que no es lo único que afecta el costo de las empresas”.

Recordó que el costo de la energía subió 34 por ciento en tres trimestres, los fletes de materias primas o productos importados aumentaron.