Ahí le hablan señor…

Por: Carolina Alduvín

“Buenos días señor Manuel Zelaya Rosales, yo soy Mirna Wood, con pasión, por la defensa de mi tierra, amor a mi tierra, estoy exiliada, cosa que como presidente, no sabe, porque le importa muy poco la vida de los pueblos indígenas, lo único que le interesa de La Mosquitia son árboles, petróleo, carbono, langosta, caracol, lo que le trae beneficios, pero jamás ha pensado beneficiar a ese territorio indígena, usted es el peor violador, abusador de los tratados y convenios internacionales que he visto hasta este momento, yo creí que era JOH, pero me equivoqué, usted es el peor, ha destrozado a los indígenas, continúa la misma línea de JOH.

El pueblo votó por Xiomara por un cambio, pero usted, destroza el país, trae brujos y echa maldición a Honduras. ¿Cómo es posible señor presidente? Lo admiraba mucho, lo respetaba mucho, ahora me doy cuenta que anda más perdido que Colón, al menos Colón sabía que la Tierra era redonda. Está negociando los recursos de LM, territorio indígena que va por su autonomía, autonomía que vamos a lograr, pese a que no lo aprueben, es un derecho que nos corresponde, un derecho ancestral que tenemos, por nuestras leyes consuetudinarias y por tratados internacionales que los gobiernos de Honduras han firmado y ratificado.

¿Por qué no se sienta a ver lo que está haciendo con los indígenas? ¿Por qué tiene que venir Rogelio Elvir de Choluteca representando al territorio misquito? Por qué la corrupción de estos gobiernos, tanto el de JOH como el de ustedes, lo permiten, nosotros como pueblo hemos despertado. Señor MZR, ese programita de Nuestras Raíces, no nos interesa; cuando todavía estaba en Honduras, los nueve pueblos indígenas presentamos una solicitud para tener una Secretaría propia, que nos represente, nacida del seno de los pueblos, administrada por los indígenas, porque solo nosotros conocemos nuestro territorio, sabemos qué queremos, qué nos conviene.

Usted está igual a esas ONG, Mopawi, Ayuda en Acción, Tawanka, todo ese atajo de ladrones que drenan plata a nombre del misquito y que nada, absolutamente nada, ningún beneficio, llevan al misquito. Está negociando nuestro carbono, la denuncia internacional está puesta y yo Mirna Wood la he firmado, la ratifico y la voy a sostener aquí y donde sea, porque ustedes como gobierno han fracasado, su proyecto como gobierno “Mel”, ya fracasó, ya pasó, dale el mando a Xiomara Castro, no sé porque Xiomara Castro ha permitido que usted maneje el gobierno, cuando lo lleva a un desastre total.

No hay dinero, por supuesto que hay dinero, Honduras recibe millones, por la biósfera, por el carbono de LM, por el pueblo indígena misquito, todos los fondos, la cooperación ahorita, está dirigida hacia LM, pero se lo roban las ONG, en complicidad con el gobierno. Ya va a hacer otro de sus shows, así como ha pasado con los lencas, los garífunas, no es su voluntad lo que queremos hacer, los pueblos quieren hacer lo que ellos necesitan para su desarrollo.

El gobierno debe respetar las normas, las formas de organización de los indígenas, los indígenas escogen quién los dirige, no la imposición que hacen ustedes a través de Gobernación. No es posible que continúes así MZ, por favor, la admiración que sentía por usted, el cariño que sentía por usted, se ha ido por sus propias acciones, hoy me veo enfrentada a usted, jamás pensé que eso iba a suceder, pero sucedió, porque mi sangre es indígena, misquita pura y de corazón, no me vendo a nadie.

Internacionalmente, MZR, hemos denunciado al gobierno, ha propiciado semejante abuso contra los pueblos. Todos los dirigentes somos perseguidos, encarcelados, asesinados y ¿qué hace por eso? ¿Qué hace por las viudas de los buzos lisiados? ¿Qué hace por los lisiados? ¿Qué hace por las viudas, huérfanas de los asesinados en combate al narcotráfico? ¿Qué hace por el hospital Puerto Lempira? No hay medicamentos, la gente cruza a Nicaragua, es mucho más barato ir allá. ¿Por qué no nos apoya a terminar la carretera a Puerto Lempira y baja el costo de vida? ¿De qué nos sirve sembrar tanto, cuando no podemos salir a venderlo? Es carísimo el traslado.

Usted agarra un avión y va a LM, pero no lleva ningún apoyo. ¿Por qué no ve las escuelas? ¿Por qué no ve cuántos estudiantes necesitan salir del país para especializarse? Médicos, ingenieros, no se preocupa por eso. ¿Raíces?, como lo quiera llamar, no nos interesa, queremos la secretaría de pueblos indígenas y el pueblo misquito necesita su autonomía, la Presidenta tiene en la mano el proyecto de autonomía, eso es lo que necesitamos, no el show publicitario con fondos indígenas.

Una vez lo respeté mucho, ahora lo estoy denunciando, por violador a los derechos de los pueblos indígenas”.

