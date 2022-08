A sus 34 años, la hondureña dijo que aún recuerda cuando de pequeña le gustaba ser el centro de atención y siempre participaba en eventos de la iglesia y actos cívicos de la escuela.

«Fui a la iglesia evangélica era ‘recatadita’ (alguien sano)», comentó, «pero después se soltó», comentó el presentador Miguel Caballero Leiva, a lo que ella le aseguró lo dicho.

Herchi y los hombres

La sampedrana dijo que, después de dos divorcios, ya sabe diferenciar qué es amor y que es solo locura. Actualmente, se encuentra soltera y dice que conoce muy bien a los hombres.

«Los hombres no me entienden y no se ponen claros, son muy mentirosos. Pero ahora para que un hombre me engañé, ya no se puede, porque no existe», señaló Ariana.

¿Cómo enamorar a Ariana?

«Siento ellos», fue la puntual respuesta de Ariana al ser cuestionada cómo enamorarla, agregando que ella es una mujer de hogar y no de fiestas.

«Soy sencilla, no me gusta parranderos, soy más de casa, aunque no me guste cocinar, pero me gusta estar con mis hijos», comentó.

Las 3 cualidades para enamorar a Ariana son:

Buen hijo

Trabajador para «mantenerme a mí».

Amoroso

¿Sugar Daddy?

La exgerente de Mercadeo del Marathón confesó que a tenido Sugar Daddy (hombre mayor que se involucra en una relación sexual con una joven)) y que la han conquistado, pero nada serio.

Ariana aclaró que no solo vive del dinero que gana en OnlyFans, sino que también tiene un un negocio de Bienes Raíces, «nadie me puede hacer sentir mal de mi trabajo», finalizó.