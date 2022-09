Diego Vazquez: Vamos a complicar a Argentina y amargar a Lionel Messi

El entrenador de la selección de Honduras, Diego Vazquez, habló en exclusiva para Fútbol a Fondo, detallando varios conceptos de su convocatoria para el amistoso contra Argentina el cual se siente optimista de hacer un gran partido.

Vazquez revela que la elección de los 23 jugadores fue difícil y que por varias lesiones tuvo que esperar hasta último minuto.

«Hay que tener en cuenta que veníamos convocando jugadores, pero solo tenemos cupo para 23 que viajen. Fue base a rendimiento actuales y otros que estuvieron en al Nations League, así hicimos la lista. Algunos están lesionados, son pocos días, todos tienen que estar al 100 para dar el máximo. Trabajamos bastante en diseñar la lista, tuvimos en cuenta los juegos de Concacaf», mencionó.

Sobre la convocatoria de Andy Najar, Diego Vazquez considera que es un jugador valioso por su polivalencia, más contra Argentina.

«Estuvimos hablando con él, vimos partidos, está jugando de lateral izquierdo que no es habitual. Una vez que esté acá veremos en que posición lo utilizamos. Lo veo más en la segunda línea, en el ataque, es bueno tener jugadores que se adapten a diferentes lugares, podes hacer cambios internos, eso de ta un panorama más amplio. Sí se alegró, habíamos tenido contacto con personas allegadas a él, lo llamamos también», aseguró.

Diego Vazquez acepta que enfrentar a Argentina es un desafío complejo, pero detalla su plan para buscar dar un batacazo y promueve el optimismo.

«Lógicamente es un desafío enorme enfrentar a la selección que tiene al mejor jugador del mundo. A partir del orden, tener la pelota con criterio y manejar a los jugadores que tiene Argentina, me gusta ser positivo, estuvimos viendo el juego de Estonia, que Honduras es mejor que ellos, esperemos hacer un buen partido e ilusionarse con ganarlo. Me acuerdo de los dos juegos que se tuvo antes, esperemos que esta sea una buena presentación y ser competitivos», mencionó.

Y agregó: «Con Guatemala es un partido diferente, esperemos estar a la altura y ganar el partido».

El sistema a utilizar contra Argentina.

«Todavía no defino el sistema, si bien conozco algunos futbolistas por los partidos, no lo he hecho personalmente. No es lo mismo ver los jugadores en los entrenos que en la tele. He visto cuatro o cinco partidos de Argentina, es una tarea enorme porque tiene calidad colectiva e individual. Lo más importante es que estemos bien nosotros, estando bien parados y darle buen destino a la pelota».

¿Por qué convoca a Edwin Solano que no es titular en Marathón?

«Solani es un jugador que estuvo en los tres partidos con nosotros, entró y con buen suceso. Contra Canadá le cometieron el penal. Quizá no sea titular en Marathón, eso hay que preguntárselo al técnico, no me meteré con él, a partir de verlo cómo está veremos en qué juego lo utilizamos. Es complicados hacer una selección con todos en el momento, hay que formar un grupo, algunos cambiaremos otros no».

Ausencia Wesly Decas y otros jugadores.

«En el caso de Decas, lo conozco, está en la prelista, pero solo podemos llevar 23, si fueran más irían Pinto, Vargas entre otros».