Olban Valladares: “No todos pasaron examen psicométrico”

Al menos 116 profesionales pasaron, con fluides el examen de conocimiento y todos el toxicológico, pero no todos pasaron el examen psicométrico, informaron representantes de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El representante de la Junta Nominadora, Olban Valladares, dijo que, “el último dato que teníamos del examen de conocimiento, es que quedaron 57, pero la junta decidió en honor a la equidad, aceptar la revisión porque descubrimos que, en el proceso de trasladar las preguntas del banco, al sistema del proceso había dos o tres preguntas que se habían quedado incompletas”.

“Se comenzaron a despertar comentarios en el sentido que esto se está haciendo para ayudarle a mengano y fulano, nada de eso, todo eso es falso, el proceso sigue, las personas que contestaron de manera completa o las que no les salieron esas preguntas porque no todas las preguntas son iguales, esas personas no tienen derecho a ninguna revisión, porque la nota buena o mala es producto de su capacidad”, dijo Valladares.

La ley impone que, los que no cumplan con alguno de los requisitos y pruebas no pueden continuar, por lo que, Valladares, destacó que, los en la prueba toxicológica aprobaron todos y en el psicométrico, indicaron que no todos pasaron, pero no dio un número concreto.

Valladares dijo que, “ahora los que pasen las pruebas, van a pasar a un examen, económico, patrimonial, con una agencia especializada, para buscar si su patrimonio obedece a los ingresos que han tenido en los últimos cinco a diez años, verificar las constancias y denuncias que envíen, se van a aceptar todas las denuncias vengan o no vengan con nombre, si es falsa será descartada”.

“Sí hay algo de veracidad, las agencias, investigadoras los tribunales, queremos ver que no tengan fallas en cuestiones de responsabilidad familiares, pagos de alimentación, buenos tratos intrafamiliares, porque los temas no fueron tratados con tanta acuciosidad, queremos jueces que no solo conozcan la ley, sino que en su actuación tengan calidad humana”, indicó Valladares.