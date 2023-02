Diputados anunciaron humo blanco este lunes en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras 19 días de negociaciones y desacuerdos, los diputados del Congreso Nacional anunciaron que lograron definir una nómina de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que contaría con la aprobación de la mayoría.

La noticia se dio a conocer tras una reunión entre los representantes de cada bancada que estaba convocada para las 11:00 de la mañana de este lunes; tras horas debatiendo, salieron juntos a dar las buenas nuevas y comprometerse a elegir a los magistrados el próximo miércoles 15 de febrero.

Representando al Partido Nacional habló el jefe de esa bancada, el parlamentario Tomás Zambrano, quien comenzó diciendo que lamentaba que el Partido Salvador de Honduras (PSH) fuese el gran ausente en la reunión.

Congresistas están convocados a elegir la nueva Corte Suprema el 15 de febrero

La sesión para elegir a los nuevos magistrados será el miércoles 15 de febrero a las 5:00 de la tarde

“Lamentamos que el PSH no nos pudo acompañar, no pudo ingresar a la reunión… Estamos llegando a este consenso que espera Honduras, para poder elegir una Corte a la medida del pueblo hondureño, una Corte independiente, objetiva e imparcial, una Corte que no tenga dueños y que no tenga jefes”, comenzó Zambrano.

“El Partido Nacional no le ha apostado a que la actual Corte permanezca por más tiempo”, agregó, en referencia a los señalamientos de otras fuerzas políticas que insinuaron que desde esa bancada se impulsaba el continuismo del pleno actual.

“Primero Dios que este miércoles elijamos una Corte, no a la medida de Libre, ese ha sido el compromiso del Partido Nacional, buscar una nómina que nos garantice que Libre no va a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó.

Según Zambrano, su condición está fundamentada en el sentir de la población, pues aseguró que constantemente recibe mensajes en donde la gente expresa preocupación ante la idea de que Libertad y Refundación domine el Poder Judicial.

“Nos envían mensajes de todas partes del país, sindicatos, gremios… Que si Libre tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia nos podría llevar a una Constituyente, podría atentar contra la vida y la familia y ese es el cuidado que hemos tenido”, indicó.

¿El Partido Liberal fue la fuerza decisiva?

El diputado nacionalista finalizó dando gracias al Partido Liberal pues, aparentemente, sus 22 diputados serían quienes terminaron de definir el acuerdo al poner ciertos requisitos a la nómina que se elaboró.

“Habían un par de puntos para poder llegar a este consenso y yo felicito al Partido Liberal, que ha pensado en Honduras y que está identificando a los mejores hombres y mujeres para ir a defender el país y representar dignamente al Partido Liberal y no plegarse a los intereses de este gobierno”, manifestó Zambrano, quien es diputado por el departamento de Valle.

Sin embargo, no detalló cuáles fueron los puntos en cuestión en los que habrían colaborado los liberales, así como también el motivo de la ausencia del PSH, aunque según algunos diputados de este ente, se les negó la entrada a las negociaciones.

“Nuestra decisión para apoyar la elección de la Corte Suprema de Justicia es tener la certeza de que el gobierno no va a tener el control absoluto”, concluyó.