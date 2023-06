CALIDONIO: Roberto Contreras, “Le gusta hablar mucho, usted tiene la lengua un poco larga».

Así de tambaleante marcha la administración de la cosa pública en la comuna sampedrana, porque el encontronazo que se viene fraguando entre el ahora regidor, Armando Calidonio y el actual alcalde, Roberto Contreras, solo indica que las cosas irán para peor.

Las discrepancias serias entre ambos ediles sampedranos surgieron cunado contreras denunció pagos incorrectos de parte de la anterior administración municipal que rigió Calidonio hacia la concesionaria recolectora de la basura.

Ahora resulta que circula en redes sociales un audio que, al parecer, se trató durante una sesión de corporación municipal, único momento en que ambos personajes se pueden encontrar cara a cara. Y en donde al parecer algo molesta mucho a Calidonio, algo que posiblemente haya dicho el alcalde Contreras, porque refiriéndose al órgano bucal de Contreras habría manifestado que “la tiene muy larga y que se la iba a tener que cortar”.

Del audio, apenas audible, lo que se puede intuir es que Calidonio hace referencia a un auto cercenamiento, no literal, de la lengua del alcalde Contreras.

Sin embargo, éste lo interpreta como si se iba a tratar de una acción de parte de Calidonio, o una amenaza, por lo que solicita que quede registrado en acta la amenaza de la que había sido objeto de parte del regidor.

CALIDONIO:

“Le gusta hablar mucho, usted tiene la lengua un poco larga, verdad, pero un día de estos se la va a tener que cortar”.

CONTRERAS:

¿Usted me la va a cortar? ¿usted me la va a cortar a mí? Que conste una amenaza, ¡que conste en el acta! una amenaza del regidor Armando Calidonio diciendo de que yo tengo la lengua muy larga y que un día me la va a cortar. Que conste en el acta”.