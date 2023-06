Hondureña desaparecida en México; coyote ‘se deshizo’ de ella.

Una joven hondureña de apenas 18 años permanece desaparecida en México desde el pasado mes de mayo, cuando iba en busca del anhelado «sueño americano» junto a un «coyote» que estaría implicado en el secuestro.

Suany María Mena García salió con rumbo a Estados Unidos el pasado 24 de febrero con un hombre, supuesto ‘coyote’ (como se le conoce a las personas que transportan migrantes), que le prometió la llevaría a Estados Unidos.

La madre de la joven y contó detalladamente cómo con engaños el ‘coyote’ la entregó a estructuras criminales en México.

Según dijo doña María Elena, su hija trabajaba en un restaurante en Juticalpa y ahí conoció al hombre. Tras salir a escondidas hacia el territorio extranjero, la joven estuvo tres meses encerrada en Sonora, México.

«A inicios de mayo nos llamó y nos dijo: ‘mami estoy preocupada porque me siento en peligro, ese hombre no es el mismo que yo conocí. Ayúdeme con dinero para que me pase'», contó la señora.



Antes de desaparecer, la joven le dijo a su madre que el hombre la golpeaba y que ella ya no quería estar ahí, por lo que les pidió ayuda para «cruzar» a Estados Unidos. El supuesto coyote pidió 9,000 dólares para cruzar a la hondureña y prometió hacerlo en avión. Sin embargo, la familia solo pudo enviarle 2,500 dólares.

«El domingo 7 le quitaron el teléfono y la siguiente semana nos llamaron pidiéndonos un rescate por la vida de mi hija. No nos dieron una cantidad solo pidieron que pagáramos una clave», manifestó con tristeza.

La familia de la hondureña siguió en contacto con el coyote, quien con engaños les ha dado largas para que no lo denuncien ante las autoridades.

Además, la última vez que hablaron con el hombre, supuesto captor de la hondureña, él les dijo que a su hija «la vendieron como un animal».

«Él es parte de todo esto, como madre siento que él la puede tener o la vendió ( … ) Él dice que la vendieron como un animal, él sabe donde está», concluyó, por lo que la familia clama por conocer el paradero de su familiar.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades hondureñas para que desplieguen la alerta de búsqueda en México, pues anhelan volver a abrazar a Suany.