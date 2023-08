Las tomas de la UNAH, antes eran buenas, ahora dicen que tienen fin político.

En la manifestación de la UNAH, los estudiantes serían financiados por personajes, con fines políticos.

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del rector Francisco Herrera, anunciaron que, en las tomas de instalaciones de Máxima Casa de Estudios los jóvenes son financiados no por un tema académico, sino político.

Herrera, enfatizó que, “han sacado una cantidad de cosas, exigiendo y hablando de temas ilegales, cuando ya han sido bastante claros, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha tomado en cuenta los argumentos, es un tema que tiene otro trasfondo, esperemos que lleguen a la cordura, porque la universidad no va a perder nada, porque el período está por concluir”.

“No puedo decir lo mismo para La Ceiba, donde por estar atascados en esta temática, en La Ceiba sí han perdido su período académico, esto es extremadamente lamentable, hay un trasfondo detrás con otros propósitos, esperaremos el seguimiento de los eventos que llegue a solucionarse en breve”, destacó Herrera.

Según los informes que tienen supuestamente unos 17 estudiantes que se encontraban en la manifestación del CURLA, ahora se encuentran en Ciudad Universitaria.

“Tenemos información que no hemos podido confirmar de manera categórica, tengo tres nombres anotados, no quiero cometer el error de decir un nombre y vayan a querer querellarme, argumentando que ellos no han tenido participación, estamos precisamente con las autoridades respectivas haciendo las investigaciones para llamarles y deducirles responsabilidades”, dijo Herrera.