Reinaldo Rueda, explicó que provocó la derrota de la H ante Jamaica

De acuerdo a Reinaldo Rueda, su equipo tuvo mucho orden en las zonas del campo pero le hizo falta definir las ocasiones creadas.

«El fútbol no es de merecimientos, es de logros. Hicimos un buen juego en zona ofensiva y defensiva, fuimos intensos, tuvimos orden pero nos faltó anotar. No me voy tranquilo, sabíamos del rival que teníamos enfrente y lo complejo que sería», dijo.