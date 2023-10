DC analiza expulsión de diputado Carlos Raudales quien se fue en la excursión a Rusia

El exdiputado Felicito Ávila, quien integra la comisión política estratégica de la DC, dijo que no se trata de que el partido llegaría a quedar sin ninguna representación al separar Raudales.

“Se trata de identificar muy bien la toma de decisiones que debe tener el partido y en este caso, al partido le quedan alcaldes y regidores que lo sostienen de conformidad a la ley”, dijo Ávila.

Según lo explicado por el exparlamentario, la DC no quedaría huérfana de autoridad, “por el contrario, el partido asume esa autoridad que tiene y controla y conduce, políticamente y no está a la expensa que hay un diputado que no orienta, no obedece ni mucho menos transita por donde debe ser la política del partido”.

Raudales es uno de los congresistas que integra la nutrida comitiva que está de visita en Rusia como invitado del oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre).