Biden, «no buscaría reelección para 2024 si Trump no se hubiera presentado».

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió que no hubiera lanzado su campaña de reelección para los comicios de 2024 si el expresidente Donald Trump no se hubiera presentado en esas elecciones.

“Si Trump no se presentara, yo no tengo claro que me hubiera presentado. Pero no podemos dejar que gane”, dijo Biden durante un evento privado en Massachusetts para recaudar fondos para su campaña.

Biden derrotó a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, pero el republicano jamás reconoció su derrota.

El actual mandatario advierte de forma recurrente de que el republicano y sus seguidores más radicales suponen una amenaza para la democracia estadounidense.

Sin embargo, Trump es el gran favorito de las primarias para elegir al candidato de los republicanos en las presidenciales de 2024, en las que probablemente se batirá de nuevo con Biden.

Según las últimas encuestas, el republicano se impondría en las elecciones en varios estados clave a Biden, quien cosecha unos índices de aprobación inferiores al 40 por ciento.

Los sondeos también muestran preocupación del electorado por la avanzada edad de Biden, de 81 años. De ganar los comicios, el demócrata concluiría su segundo mandato en 2029 con 86 años.