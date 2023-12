Diputado Discua: Gobierno hondureño, solo son excusas para no traer a la CICIH

Discua señaló que la presidenta Xiomara Castro prometió su instalación en los primeros 100 días de gobierno, lo cual no ha ocurrido en dos años.

«Para mí no hay verdadera voluntad en este gobierno de permitir la llegada de la CICIH. Si lo hacen, será cuando estén seguros de que no les causará daño o no investigará a la administración actual. Además, podría convertirse en un mecanismo para perseguir a la oposición, al igual que está ocurriendo con la Fiscalía de la República», expresó Discua.

En cuanto a las acciones del Gobierno, Discua considera que son dilatorias o excusas para evitar la llegada de la CICIH. No obstante, subrayó que no se opone a la justicia y enfatizó en la importancia de presentar pruebas en caso de existir elementos que lo requieran.

El diputado señaló la importancia de la vida como bien jurídico fundamental, tal como lo establece la Constitución de la República. Cuestionó el enfoque de los fiscales del Ministerio Público, afirmando que están priorizando la reapertura de casos de corrupción contra la oposición en lugar de investigar los asesinatos.