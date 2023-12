Sin voluntad para instalar la Cicih

Por: Ivonne Tábora*

Hay una famosa cita de Benjamin Franklin, reconocido como un científico, político y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, la cual dice “Más vale bien hecho que bien dicho”, el significado simple viene siendo que es mejor si se hacen las cosas, en lugar de decir que se harán, y al final no se hacen.

Este dicho creo que debería aplicarse a todos los aspectos de la vida, porque es fácil prometer, mentir, crear falsas expectativas en los demás, que cumplir y hacer todo lo humanamente posible para llevar a cabo lo que prometemos, es otro nivel, porque cuando nuestras palabras, van de acorde a lo que hacemos, nos hace sentir seres humanos dignos y merecedores de respeto.

A muchos políticos, pienso, les va como anillo al dedo esta frase, porque cuando están especialmente en tiempo de campaña, prometen si es posible la tierra y la luna, aun a sabiendas de que lo que están ofreciendo, es imposible de realizar.

Por ejemplo, el tema de la venida de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Cicih, y que el gobierno actual usó como una de las promesas más importantes hechas a la población hondureña.

Sin embargo hasta la fecha, ya la ONU ha enviado en cuatro ocasiones un grupo de expertos a Honduras, para facilitar el proceso y ayudar al gobierno en el tema, y que de esta manera se den las reformas constitucionales, administrativas y legales, necesarias para establecer este mecanismo, dentro del marco jurídico del país, y poder trabajar en conjunto, contra la corrupción y la impunidad.

Para los grupos de oposición, integrados por líderes políticos, sociedad civil, entre otros, la Cicih, no viene, porque el gobierno no reúne las condiciones porque no le conviene, además afirman que la ilegalidad de la actual junta directiva del soberano Congreso Nacional, hace aún más lejana su llegada, sumado a que existe una amnistía política otorgada a funcionarios acusados de cometer delitos de corrupción, ejecutada en esta administración y que dudo mucho, la eliminen.

A esto hay que agregar otros condicionantes para que venga la Cicih, como la Ley de Colaboración Eficaz, y que ante la paralización legislativa y la falta de consensos entre los diputados, lentifica su creación.

Expertos han vaticinado que sin reformas y una Fiscalía independiente, es casi imposible que se instale la CICIH en el país, y penosamente no se ven acciones concretas y un diálogo para elegir meritocráticamente al Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.

Los hondureños cada día escuchamos más noticias sobre actos de corrupción, escándalos, violencia, etc., pero hay algo claro, y es que sin independencia de poderes es imposible combatir la corrupción.

Yo creo que en la agenda política no es prioridad que venga la Cicih, por lo que me inclino a dudar que se llegue a instalar, no se ve voluntad por parte de los diputados en acelerar el proceso, todo lo contrario, lo que vemos es un despelote en el hemiciclo, y en los últimos meses del año, ni siquiera han trabajado, en un país como el nuestro, con tantas carencias, es un pecado devengar onerosos salarios, con tanto que resolver.

Aun cuando se hayan evacuado varias etapas, como la llegada de personeros de la ONU, si los actores principales en el país, están dilatando el proceso de instalación de este mecanismo, probablemente vendrán las próximas elecciones y seguiremos en lo mismo.

Hace unas semanas el ministro de la Presidencia afirmó que la instalación de esta comisión demoraría varios años, y la comparó con la Cicig, en Guatemala, que tardó alrededor de cuatro años para arrancar, porque es un trabajo y lucha de largo plazo, señaló.

Que nos queda a los hondureños, luego de la última visita de la misión de expertos de Naciones Unidas, en donde se presentaron las reformas necesarias para la instalación de esta comisión, y que la vigencia del memorándum de entendimiento se amplió hasta diciembre de este año, para concluir supuestamente la negociación del convenio, ya solo nos queda esperar, convencidos que sin duda alguna, la no instalación de la misma, tendrá un costo político que se verá reflejado en las urnas, en las próximas elecciones.

*Licenciada en Periodismo, relacionista pública, administradora de redes sociales.

@Ivonnetabora

yvonnemt2002@yahoo.com